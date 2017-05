Gyász

Gyurta Dani meg sem látogatta nemrég elhunyt edzőjét, Széles Sándort

Fotó: MTI

Két napja halt meg Széles Sándor mesteredző. A kiváló úszóedző halála előtt már egy hónapja kómában feküdt. Édesanyja azt nyilatkozta a Borsnak, hogy váratlanul hunyt el."Délelőtt bent voltam a kórházban a fiamnál. Az orvosok azt mondták, stabil az állapota, belső vérzése sem volt. Nagyon megörültem, erre egyszer csak azt vettem észre, hogy Sanyi elsápad, és már nem lélegzik. Rohantam az orvosokhoz, de már nem tudtak rajta segíteni. Ilyet még nem láttam, egy hang nélkül ment el a fiam" - mondta a lapnak.

Széles Sándor édesanyja elárulta azt is, hogy a kórházban Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc, a fia edzőkollégái, Gyárfás Tamás a MÚSZ korábbi elnöke, és tanítványai közül Kalaus Valter látogatta meg.

"Amikor segítségre volt szüksége a fiamnak, alig állt valaki mellette. Az is fáj, hogy a Gyurta család egyszer sem ment be hozzá, pedig Danival összeforrt az élete" - panaszkodott bánatában az édesanya.

Gyurta Dani Facebook-üzenetben emlékezett meg korábbi mesteréről, akivel kisgyerek kora óta a barcelonai világbajnoki címig együtt dolgoztak.