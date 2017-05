Dühös nagybácsi ütötte ki a sportszerűtlen bokszolót a ringben (videó)

Dühös nagybácsi ütött ki egy sportszerűtlen bokszolót egy Bolíviában rendezett mérkőzésen.

A fiaskó a José Uzcategui-André Direll meccsen történt. Uzcateguit leléptették, mert a gong megszólalása után ütötte meg ellenfelét. Direll nagybátyja - aki az edzője is egyben - a jelek szerint ezzel nem látta rendezettnek a számlát, mert odament a 26 éves bokszolóhoz, és egy hatalmas balhoroggal padlóra küldte.

Külön pikantériája a dolognak, hogy ha nem sportszerűtlenkedik, Uzcategui valószínűleg megnyerte volna a meccset, mert a pontozóbíróknál ő állt jobban.

Andre Dirrell's uncle just swung on Jose Uzcategui after he was DQ'd for a late hit after the bell pic.twitter.com/YdWqSaqmWd