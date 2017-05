Hétfőn kora este meghalt Nicky Hayden - írja az Eurosport.

A MotoGP 2006-os világbajnokát május 17-én, kerékpáros edzés közben gázolta el egy autó az olaszországi Rimini közelében. Súlyos agykárosodással vitték a cesenai kórház intenzív osztályára, ahol mesterséges kómában tartották. Egy időre ugyan stabilizálódott az állapota, de orvosai sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

A 35 éves versenyző 2003 és 2015 között szerepelt a MotoGP-ben, tavaly óta a Superbike kategóriában versenyzett.

Halálhíre megrázta a motorsport-világot: mások mellett Felipe Massa is részvétét fejezte ki a családjának a Twitteren.

R.I.P @NickyHayden . My thoughts are with his family. Muita Força a sua família @NickyHayden 🙏🏻 dia muito triste para o esporte !!! pic.twitter.com/xAaAkEgDV5