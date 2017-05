Sport

Olasz focitábor Magyarországon

Kiváló olasz edzők közreműködésével 10-14 éves gyerekeknek ötnapos Italia Focitábort rendeznek a nyár elején, amelynek három legjobbja jövő nyáron Covercianóba utazhat egy újabb táborba. 2017.05.22 04:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Ez a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy Olaszország most már a szakmai tudást exportálja. Nem nálunk van a bölcsek köve, de jelentős hozzájárulást tudunk nyújtani a világ futballjához" - mondta a hétfői, budapesti sajtótájékoztatón Marco Schembri, a tábort szervező cég ügyvezetője, aki emlékeztetett az olasz edzők, így Claudio Ranieri, Antonio Conte, Marcelo Lippi vagy éppen Carlo Ancelotti külföldi sikereire.



Elárulta: június 26. és 30. között az UTE Szilágyi úti Sportcentrumában lesz a tábor, amelyre egy egész delegáció érkezik Olaszországból, köztük Salvatore Schillaci, az 1990-es világbajnokság gólkirálya. Ismertetése szerint a tábor minden napján másra helyezik a hangsúlyt, mindig más feladatok kerülnek előtérbe.



"Hihetetlen élményben lesz részük a gyerekeknek. Ha a családokba, gyerekekbe fektetünk, az mindig megtérül" - jelentette ki egy másik vb-gólkirály, az 1982-es torna legeredményesebb játékosa, Paolo Rossi, a tábor fővédnöke.



A korábbi legendás játékos kifejtette, Olaszországban nem csupán egy játék a futball, hanem a kultúra szerves része, amelynek a gazdasághoz is jelentős a hozzájárulása, mert az ötödik legnagyobb iparág. Rossi elárulta, nagyon szerencsés helyzetben van, hogy nemcsak megélheti a futballt, hanem taníthatja is, ráadásul inkább gyerekekkel szeret foglalkozni, mint profikkal.

A világbajnok futballista a magyarokhoz kötődő emlékeit is felidézte: mint mondta, másodszor jár Budapesten, először 27 éve egy hungaroringi Forma-1-es futamra érkezett. Arra is emlékezett, hogy egyszer játszott a magyar válogatott ellen, méghozzá az 1978-as, argentínai világbajnokságon, amikor ő szerezte csapata első találatát. Az eredményre viszont rosszul emlékezett, 3-0-t mondott, de 3-1-re nyert a Squadra Azzurra. A soron következő Bajnokok Ligája-döntőről úgy vélekedett, 50-50 százalék esélye van a győzelemre egykori csapatának, a Juventusnak, illetve a Real Madridnak. Előbbit csapatként tartja erősebbnek, utóbbiban pedig szerinte nagyobb egyéniségek futballoznak.



"A program szellemisége ugyanaz, mint a szövetségé, így könnyedén az esemény mögé álltunk" - mondta Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, aki elárulta, a diákolimpián résztvevő 45 ezer gyerek közül választották ki azt a 90-et, akik résztvevői lehetnek az Italia Focitábornak.



Ákos Tamás, az eseményt támogató CIB Bank lakossági vezérigazgató-helyettese pedig arról beszélt, hogy nagy lehetőséghez jutnak a fiatalok, ugyanis a három legjobb a jövő tavaszi covercianói tábor során edzőmeccseken léphet pályára a többi ország legjobbjaival, orvosi felméréseken vesz majd részt, megtekinti az olasz futballmúzeumot, illetve kilátogat egy Serie A-s találkozóra.