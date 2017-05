Kajak-kenu

Kajak-kenu vk: Öt-öt magyar arany, ezüst és bronz Montemorban

Balla Virág egymaga négy aranyat szerzett (Fotó: MTI)

A kenus Balla Virág négy elsőséget is gyűjtött a jövő évi gyorsasági világbajnokság helyszínén.

A szombati két első, három második és egy harmadik hely után a vasárnapi döntőkben is remekeltek a magyarok.

Balla, a győriek 22 éves kenusa a szombati C-1 500 méter megnyerése után vasárnap C-1 200 méteren - itt párja, Devecseriné Takács Kincső lett a második -, valamint C-2 500 méteren is győzött. A két versenyző még a délutáni 5000 méteres versenyen is rajthoz állt, s ezen szintén az első két helyet szerezték meg. Balla Virág négy számban indult a portugáliai regattán, s mindben nyert is.

"Hiányérzetem nincs egyáltalán - mondta viccesen a magyar szövetség honlapjának Balla. - Mondjuk végig nekem állt a zászló, hiszen a szél nekem kedvezett. Kétszáz méteren éppen nem fújt, vagyis Kincsővel egyenlő körülmények között tudtunk versenyezni és nagyon jó időt tudtunk evezni. Ahogyan ötszáz párosban is, bár ott Kincsőnek már sokat kellett kormányozni."

"A lányok kimagaslottak a mezőnyből és nemcsak az eredményeik miatt, hanem ahogyan kenuztak. A páros kifejezetten jól ment, majd' ötven métert vertek a mezőnyre, nagyon ígéretes az, amit mutattak. Virág és Kincső minden idei világkupán rajthoz áll, ezek a tapasztalatok sokat jelentenek majd elsősorban a kétszáz méteres távon" - mondta Hüttner Csaba szövetségi kapitány, maga is egykori kenus.

A zárónap délelőttjén a férfi és női kajakosok négy bronzot is "összelapátoltak": női K-2 500 méteren Lucz Noémi és Szénási Zsófia, női K-4 500-on pedig a Lucz, Szénási, Katrinecz Rita, Malcsiner Eszter négyes lett harmadik; Bárdfalvi Márk K-1 500 méteren, a Londonban 1000 méteren ezüstérmes Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel kvartett pedig K-4 500 méteren állhatott fel a dobogó alsó fokára.