Videón, ahogy kegyetlenül kivégzi ellenfelét az MMA-s a meccs negyedik másodpercében

Ilyet is ritkán látni: egyetlen rúgással padlózta az ellenfelét!

Jordan Fowler és Dylan Goforth küzdelmét még hosszú évekig fogják emlegetni a rajongók. Ugyan Goforthot tartották esélyesebbnek, Fowler hamar rácáfolt a fogadóirodákra: négy másodperc alatt ütötte ki az ellenfelét.

Jordan Fowler vs. Dylan Goforth 4 second KO at Pyramid Fights 2. (Fowler wins). Welp. pic.twitter.com/QbpV6MnbWH