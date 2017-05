Sport

Július elsején rendezik az idei Balaton-átúszást

hirdetés

Július elsején rendezik meg az idei, sorrendben 35. Balaton-átúszást - tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.



A népszerű szabadidős eseményre ezúttal is ezreket várnak - a szervezők reményei szerint idén is tízezer körül lehet az indulói létszám -, hogy teljesítsék a két part közti, 5200 méteres távot. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően Révfülöpön szállnak majd vízbe és a balatonboglári Platán strandon érnek partot. A részvételhez orvosi igazolásra van szükség, ennek hiányát a helyszínen megejtett orvosi vizsgálattal lehet pótolni.



A rendezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra: az úszófolyosó mentén 50 méterenként vitorlások és egyéb vízi járművek állnak majd, ezek személyzete figyel a versenyzőkre, akik bármikor megállhatnak, megpihenhetnek.



A 35. Balaton-átúszás névadó támogatója a Lidl. Az előnevezés már elindult (balaton-atuszas.hu), de a helyszíni nevezésre is lesz lehetőség.



Rossz idő esetén az esőnapok (július 2., 8., 9., 15., 16.) valamelyikén rendezik meg a Balaton-átúszást.