U17-es Eb - Kikapott a franciáktól, lemaradt a vb-ről a magyar csapat

A magyar válogatott kedden 1-0-ra kikapott a francia csapattól a horvátországi U17-es labdarúgó Európa-bajnokság ötödik helyéért kiírt mérkőzésén, így lemaradt a világbajnokságról. 2017.05.16 13:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 5. helyért:

Franciaország-Magyarország 1-0 (1-0)

Sesvete, Josip Radnik Stadion, v.: Papapetru (görög)

gólszerző: Gouiri (26.)

sárga lap: Flips (54.), Kereoudan (73.), illetve Schön (54.), Arday (74.)



Franciaország: Fofana - Collett (Lacroix, 83.), Da, Bianda, Pelmard - Gomes, Caqueret, Tchouaemi - Adli (Kereoudan, 47.), Gouiri, Flips (Isidor, 67.)



Magyarország: Ásványi - Opavszky, Mocsi (Tímári, 69.), Bolla (Kiss, 52.), Arday - Kovács K., Bencze, Schön - Szerető, Torvund, Csoboth (Szendrei, a szünetben)



Kiváló hangulat fogadta a csapatokat, hiszen szűk fél órával a kezdés előtt szinte egyszerre érkezett meg a magyar szurkolók - leginkább hozzátartozók - egy nagyobb csoportja, valamint vélhetően egy helyi általános iskola is úgy gondolta, hogy kellemes program lehet a legfiatalabbak számára az U17-es Európa-bajnokság helyosztója.



A magyar kispadon mindössze négy játékos ült, mivel Majnovics, Csonka és a csapatkapitány Szoboszlai is eltiltott volt, akárcsak a szövetségi edző Szélesi Zoltán, akit Belvon Attila helyettesített.



Mindkét csapat nagy lendülettel kezdett, a magyarok már a saját térfelükön próbálták megzavarni ellenfelüket. Harcosan futballozott ugyan a magyar válogatott, de hátul több nagy hibát is elkövetett, ezek közül az első kettőt még "túlélte", azonban a 26. percben Gouiri révén már betaláltak a franciák (1-0), ez volt a támadó 9. gólja a tornán, amivel rekorder lett a korosztályos torna történetében. Öt perccel a 40 perces félidő vége előtt egyenlíthetett volna a magyar csapat, de Torvund a kapu torkában hibázott. A szünet előtti utolsó pillanatban még Ásványinak kellett bravúrt bemutatnia.



A fordulást követően a franciák játékában volt több fantázia, igaz, a magyarok becsülettel hajtottak az egyenlítésért. A Kékek kis híján növelték előnyüket, de előbb a játékvezető vett el tőlük egy gólt - Ásványival szemben szabálytalankodtak a szögletnél -, majd a felső léc mentette meg a magyarokat.



A magyarok játékából eltűnt az ötlet, felívelésekkel próbálkoztak, a fizikailag jóval erősebb francia védők pedig könnyedén elnyomták a támadókat.



Az utolsó perceket nagyon megnyomta a magyar válogatott, de nem tudott komoly helyzetig eljutni, így az eredmény nem változott.



Az Eb-ről az első öt helyezett vehet részt az októberi világbajnokságon Indiában.