Jégkorong

Megtartja legjobbjait a bajnok miskolci jégkorongcsapat, az edző távozhat

A miskolci klub honlapja szerint Galanisz Nikandrosz, Jarkko Leppanen, Láda Balázs, Magosi Bálint, Miskolczi Márk, Ritó László és Vojtkó Mátyás a következő szezonban is a diósgyőri együttesben játszik. Közülük Magosi két évre kötelezte el magát.



Nagy Ádám csapatmenedzser azt is elárulta, hogy biztosan távozik Grant Toulmin és Joni Tuominen, míg több játékossal jelenleg is tárgyalnak a folytatásról.



Doug Bradley vezetőedző ugyanakkor minden bizonnyal elhagyja a csapatot, s Nagy Ádám tájékoztatása szerint a klub vezetői több neves szakemberrel egyeztetnek a pótlására.



A DVTK azt már korábban bejelentette, hogy sikerült megszereznie Vas Jánost, a magyar válogatott csatárát, illetve a finn védőt, Anssi Rantanent.