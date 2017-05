Hegymászás

Everest-expedíció: Klein Dávid és Suhajda Szilárd megkezdte az utolsó akklimatizációs kört

Fotó: MTI

Megkezdte a hétvégén a harmadik, utolsó akklimatizációs kört a csúcstámadás előtt Klein Dávid és Suhajda Szilárd hegymászó, akik a Magyar Everest Expedíció keretében készülnek a világ legmagasabb csúcsának megmászására oxigénpalack nélkül.

Az expedíció kommunikációjával foglalkozó cég hétfői közleménye szerint május első hétvégéjén az expedíció tagjai elindultak a harmadik és egyben utolsó akklimatizációs kör megtételére. Szombaton magyar idő szerint éjjel indultak el felfelé és jó tempóban, 9 óra alatt el is érték a C2-es tábort 6400 méteren. A mostani akklimatizációs kör az utolsó a csúcsmászás előtt.

A két hegymászó vasárnap rendben felért a hármas táborba, amely közel 7163 méteren, a Lhotse-fal közepén helyezkedik el, az alsó és felső "terasza" közt mintegy 150 méternyi szintkülönbséggel. Az előzőekben felállított sátraikat a C3 alsó részéből áttelepítették a C3 felső részébe, így az éjszakát 7200 méteren töltötték.

A tájékoztató idézi Klein Dávidot, aki a hármas tábor elérését követően elmondta: "nagyon szép, hosszú kemény nap után elértük a hármas tábor felső szakaszát. Nagyon izgatott vagyok, szeretném ha holnap elérnénk a 4-es tábort. Nagyon ambiciózus terv, de ha sikerül, akkor az nagyot dob az akklimatizációnkon".

A mostani, utolsó akklimatizációs körről Suhajda Szilárd azt mondta, hogy "mintha már megmásztunk volna egy 6- és egy 7000-es csúcsot is és most következne az újabb fokozat, a bűvös nyolcezres határt átlépve, hogy ezzel is maximalizáljuk esélyeinket majd a csúcsmászás alkalmával. Nagyon örülök, hogy itt vagyok a hármas táborban. Úgy tűnik csak mi leszünk itt ma éjszaka. Reggel nagyon hideg volt, aggódtam a lábujjaim miatt, de nem lett semmi gond, szép és kemény napunk volt. Holnap is hasonlóra számítok."

Az expedíciós hegymászókra hétfőn vár az eddigi legnagyobb kihívás, hogy 8000 méter felé érjenek és a Déli - Nyeregben eltöltsenek egy éjszakát. Az expedícióról bővebben a www.everestexpedicio.hu oldalon olvashatnak - írták a közleményben.