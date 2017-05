Siker!!!

Birkózó Eb - Lám Bálint ezüst-, Kiss Balázs bronzérmes

Nagyszerűen sikerült magyar szempontból az újvidéki birkózó Európa-bajnokság első kötöttfogású napja, ugyanis Lám Bálint ezüst-, míg Kiss Balázs bronzérmet nyert, Torba Erik és Krasznai Máté pedig az ötödik helyen végzett. 2017.05.07

A junior világbajnok, a felnőtteknél azonban eddig keveset mutató Lám Bálint délelőtt nagyszerű teljesítményt nyújtott, orosz riválisa ellen a hajrában szép akcióval fordítva nyert, míg örmény, majd az elődöntőben román ellenfelét imponáló magabiztossággal győzte le. A fináléban azonban nem számíthatott könnyű meccsre, mivel a kétszeres világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes török Riza Kayaalp várt rá.



A BHSE 24 éves nehézsúlyúja korábban sokszor tűnt komoly ellenféllel szemben kicsit megszeppentnek, ezúttal viszont ennek nyomát sem mutatta. Az első menetben nem történt igazán érdemleges esemény, az ugyanakkor feltűnő volt, hogy a hetedik Eb-címére hajtó Kayaalp nem nagyon tudott mit kezdeni a magyar birkózóval, sőt egy idő után egyértelműen passzívabbnak is tűnt, így megintették, Lám pedig vezetéshez jutott.



A szünet után az 1-0-s előnye tudatában felbátorodó Lám a korábbiaknál is kezdeményezőbbé vált, s egymás után kétszer is kitolta nagynevű ellenfelét, így két perccel a vége előtt már 3-0-ra vezetett. A szép számú magyar tábor egyre lelkesebben buzdította ekkor már Lámot, aki azonban a következő egy percre mintha minden erejét elvesztette volna. Kayaalp óriási tempóban kezdte hajtani őt, s folyamatosan terelte ki a szőnyegen kívülre. Az elgyötörtnek tűnt Lám így egy perccel azután, hogy tetemes előnybe került, már rosszabbul állt (3-4) mint riválisa, s az utolsó percre ugyan megint erőre kapott, de már nem tudta megszerezni a győzelemhez szükséges pontot.



"Kettős érzések kavarognak bennem, mert nagyon jól ment ma a birkózás, de ezért a döntőért kár, mert közel volt a siker. Nem vigasztal, hogy megszorongattam Kayaalpot, mert a cél az volt, hogy legyőzzem. Az egyértelmű, hogy egy döntő egészen más, mint bármelyik másik meccs, ezt még tanulnom kell, mint ahogy azt is, hogy mit kell tenni, ha ilyen előnybe kerülök" - nyilatkozta az eredményhirdetés után már mosolygós Lám Bálint.



A 98 kilósok bronzcsatájában Kiss Balázs azért lépett szőnyegre, hogy tíz év után felállhasson újra a kontinenstorna dobogójára, s ehhez a német Oliver Hasslert kellett legyőznie.

A magyar csapat veteránja, a 34 éves Kiss számára úgy kezdődött a meccs, ahogy valószínűleg a legszebb álmaiban szerepelt, ugyanis a tapasztat német az elején figyelmetlen volt, a magyar pedig kedvenc akcióját elővéve gyönyörű válldobást mutatott be rajta, amiért négy pontot kapott.



A fölényes előny birtokában Kissnek arra kellett figyelnie, hogy ne legyen túl passzív, s ne engedje ellenfelét akciózni. Ezt a BVSC 2009-es világbajnoka szépen végre is hajtotta, a hátralévő öt és fél percben okos és precíz birkózással biztosan őrizte előnyét, s bár egyszer intették, így is 4-1-re diadalmaskodott.



"A nap meccse számomra egyértelműen a török ősi riválisom, Cenk Ildem elleni első mérkőzés volt. Neki már a 2015-ös Las Vegas-i vb óta vissza akartam vágni, s most sikerült. Nagyon unszimpatikus versenyző, aki rengeteget színészkedik, ezért is örülök különösen annak a sikernek" - mondta az elmúlt években sokszor sérüléssel bajlódó Kiss Balázs. - "Nagyon boldog vagyok, mert mindent sikerült kiadnom magamból. Az elődöntőben sajnos kikaptam, de elmondhatom, hogy ami bennem volt, azt ki tudtam hozni maximálisan, márpedig ilyen a 2013-as budapesti vb-n szerzett bronzom óta nem történt velem" - mondta.



Az esti program elején a mindössze 21 éves Torba Erik az 59 kilogrammosok bronzmérkőzésén volt érdekelt, s nem ő számított esélyesnek, hiszen a korábbi vb-ezüstérmes, címvédő orosz Mingijan Szemjonovval kellett megküzdenie, s a BHSE sportolója nem is tudta borítani a papírformát. A meccs az előzetes papírformának megfelelően zajlott: Torba ugyan mindent megtett, de az orosz irányított, ő ment előre. Az első menet után - egy intéssel - 1-0-ra vezetett az orosz, aki a folytatásban sem fáradt, s márnem csak az intésekre hagyatkozott, hanem kivitte riválisát, majd a hajrában szépen kontrázott bele ellenfele akciójába, s a mögé kerüléssel 5-0-ra megnyerte a találkozót és ezzel a bronzérmet.



A nap második magyar éremcsatáját Krasznai Máté (66 kg) vívta a fehérorosz Soslan Daurovval, a 2014-es Eb másodikjával.



Az esélyek ezúttal sem a magyar mellett voltak, ennek ellenére jól kezdődött Krasznai szempontjából az összecsapás, aktívabb volt a fehérorosznál és egy intéssel előnybe került a második percben. A folytatásra összekapta magát Daurov és fél perccel a szünet előtt leszaltózta a magyart két pontért. A pihenő után Krasznai egy intéssel egyenlített, a folytatásban azonban ismét szaltót dobott rajta a fehérorosz, a hajrában pedig még lábfogásért is két pontra büntették, így 8-2-re kikapott, s ő is ötödik lett, ami neki is az eddigi legjobb Eb-eredménye.



A vasárnapi zárónapon Korpási Bálint (71 kg), Lőrincz Tamás (75 kg), Bácsi Péter (80 kg) és Lőrincz Viktor (85 kg) képviseli a magyar színeket.