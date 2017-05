Sport

Birkózó Eb - Lám Bálint döntős, Kiss Balázs bronzért küzdhet

Lám Bálint az elődöntőben is győzött, így bejutott a fináléba, míg Kiss Balázs veszített a négy között, így - a vigaszágon győztes Torba Erikhez hasonlóan - szombat este a bronzéremért léphet szőnyegre az újvidéki birkózó Európa-bajnokságon. 2017.05.06 13:47 MTI

A kötöttfogásúak küzdelmeinek első napján a junior-világbajnok magyar nehézsúlyú (130 kg) orosz és örmény rivális legyőzésével jutott el az elődöntőbe. Itt a román Alexu Alin várt rá, aki előzetesen nem tűnt legyőzhetetlenek. A meccsen viszonylag gyorsan kiderült, hogy Alin az egy körrel korábban legyőzött örmény Jegjazarjanhoz hasonló erőt képvisel, s Lámot nem állította igazán nehéz feladat elé.



Az összecsapás egyhangú volt, Lám egyértelműen erősebbnek és jobbnak tűnt. A román leginkább csak hátrált, nem tudott mit kezdeni a magyarral, aki már a szünetre 3-0-ás előnyt harcolt ki. A második menetben sem került veszélybe sikere, melyet 4-1-es eredménnyel szerzett meg. Lám az esti fináléban az olimpiai ezüst- és bronzérmes, többszörös világ- és Európa-bajnok török Riza Kayaalppal mérkőzik.



"Az első meccsem volt egyértelműen a legnehezebb. Akkor még nem melegedtem be rendesen, de a végére szerencsére sikerült belelendülnöm. Nagyon boldog vagyok" - mondta az MTI-nek Lám, aki karrierje első felnőtt világversenyes érmét szerezte meg most.



A 2009-es világbajnok Kiss Balázs első két meccsén hátrányból fordítva győzött, ezúttal viszont éppen ellenkező forgatókönyv szerint zajlott a mérkőzése. Az elődöntőt a fehérorosz Aljakszandr Hrabovikkal vívta, s az első menetben nagyszerű iramot diktált, riválisát intették, így 1-0-ra vezetett.



A pihenő után is ment előre a magyar, a fehérorosznak pedig akcióznia kellett, mert nem számíthatott visszaintésre. Hrabovik a menet közepén aztán egy szép támadás végén le tudta vinni Kisst, amivel 2-1-es előnybe került. Talán az előző két küzdelmes meccs fáradalma jött ki a végén a BVSC klasszisán, mindenesetre a nagy rohamok elmaradtak tőle a hajrában, még meg is intették, így végül 3-1-re kapott ki. Kiss Balázs bronzéremért meccselhet majd.



Torba Eriket a negyeddöntőben a bolgárok világbajnoka állította meg, aki a következő meccsét is nyerte, így a magyar 59 kilós a vigaszágra került. Az újabb lehetőséget a BHSE sportolója kiválóan használta ki: a török Hammet Rüstemmel találkozott, és remek mérkőzésen, szép akciókat bemutatva 8-5-re győzött, így ő is készülhet az esti bronzcsatára.



A nap negyedik magyarja, a két győztes meccs után a negyeddöntőben veszítő Krasznai Máté szintén vigaszágas, miután legyőzője, az olimpiai bajnok szerb Davor Stefanek az elődöntőben is nyert.