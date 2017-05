Sport

Birkózó Eb - Lám és Kiss elődöntős

Lám Bálint és Kiss Balázs második meccsén is győzött, így az elődöntőbe jutott az újvidéki birkózó Európa-bajnokság szombati versenynapján, amelyen Torba Erik és Krasznai Máté kikapott a legjobb nyolc között. 2017.05.06 12:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kötöttfogásúak küzdelmeinek első napján a nyitótalálkozóján gyönyörű akcióval, az utolsó fél percben fordító junior-világbajnok Lám (130 kg) az örmény Vacsik Jegjazarjannal szemben már nem bízta a végére a döntést. A nála majd egy fejjel alacsonyabb, cserében viszont másfélszer szélesebb riválisa ellen végig ő ment előre, hatékonyan rakta karját riválisa hóna alá, aki képtelen volt mit kezdeni a magyarral. Az örményt kétszer intették a meccsen, ráadásul Lám Bálint egyszer mögé is került, így nagyon magabiztosan, 4-0-ra győzött, s már biztos, hogy este éremért birkózhat.



A 2009-es világbajnok Kiss Balázs (98 kg) a török Cenk Ildem elleni fárasztó csata után a nyolc között a lengyel Radoslaw Grzybickivel is óriási küzdelmet vívott. Az első menet végén még a lengyel állt jobban, 2-1-re vezetett, Kiss azonban a második elején mögé kerüléssel fordított, majd egy újabb levitelét azért nem adták meg, mert a mérkőzésvezető épp az akció közben kért ápolást a vérző lengyelnek. A gyógyítás egy percig tartott, a BVSC klasszisa pedig ezután is fölényben birkózott, riválisa intése nyomán az utolsó percben már 4-2-re vezetett. A hajrában nagyon okos birkózással őrizte előnyét, még egy intés is belefért, végül 4-3-as győzelemmel jutott az elődöntőbe.



Krasznai Máténak selejteznie is kellett, így második meccsén a nyolc közé jutás volt a tét. Ellenfélül a bolgár Dejvid Dimitrovot kapta, akivel szemben nagyon összeszedetten birkózott. Az FTC versenyzője végig aktívan ment előre, s egyszer intették ugyan, 1-1 után azonban, még az első szakaszban, a szőnyeg szélére tolta Dimitrovot. A bolgár vitatta a kiléptetést és videózást kért, ám nem lett igaza, így a magyar 3-1-re vezetett a szünetben. A második három percben Krasznai nem vállalt felesleges kockázatot, mégis ő irányított, a bolgár hátrált, a hajrában pedig egy szép levitellel végleg eldöntötte a meccset (5-1).



A negyeddöntőben a hazai kedvenc, a riói olimpiai bajnok Davor Stefanekkel szemben viszont már nem volt ellenszere Krasznaiak. A szerb villámgyorsan eldobta, utána pörgette, még az első percben ismét megdobta, majd tusolta őt.



Torba Erik a negyeddöntőben a világbajnok bolgár Ivo Angelov ellen nagyon bátran birkózott, de a nagyobb tudás megmutatkozott, s végül simán, 7-1-re kikapott a magyar birkózó.



Krasznai és Torba még a vigaszági folytatásban reménykedhet, melyhez az kell, hogy legyőzőik döntőbe jussanak.