Sport

Birkózó Eb - Jól kezdtek a kötöttfogásúak

A kötöttfogásúak szombati első napján érdekelt mind a négy magyar győzelemmel kezdte meg szereplését az újvidéki birkózó Európa-bajnokságon. 2017.05.06 12:30 MTI

Elsőként Krasznai Mátét szólították szőnyegre, akinek a litván Kristupas Sleiva ellen kellett selejteznie a 66 kilogrammosok között.



A Ferencváros sportolója számára tökéletes ellenfélnek bizonyult a junior Eb-ezüstérmes Sleiva. A meccs elején egy látványos összegabalyodás végén az éppen kézen álló litvánt Krasznai derékon ragadta, eldobta, s már négy ponttal - majd a rossz videohívás után - öt ponttal vezetett. Az első menetben egy-egy mögé menést bemutatott mindkét fél, a magyar előnye így maradt öt pont. A szünet után pedig a litván már egyre fáradtabbá vált, Krasznai Máté pedig egy szép akcióval, 5:30 percnél megszerezte tizedik pontját, így technikai tussal nyert.



A folytatásban Torba Erik következett, aki az 59 kilogramm nyolcaddöntőjében küzdelmes meccset produkált az ukrán Zsor Aboviannal. Az elején a rivális végig jól fogta be a magyar karját, aki nem tudott ezzel mit kezdeni, igaz, nem engedett akciót csinálni magán, így egy intéssel megúszta a szakaszt. A második menetben a BHSE versenyzőjének muszáj volt akciót végrehajtania, s még a negyedik percben egy kitolással ez sikerült is neki. Az ukrán ezek után már nem tudott újítani, kifejezetten passzívan birkózott, amiért járt Torba Eriknek egy pont, s végül a győzelem.



A 2009-es világbajnok Kiss Balázs rangadóval kezdett Újvidéken, ugyanis az olimpiai bronz- és többszörös világbajnoki érmes török Cenk Ildemmel kellett megvívnia a nyolc közé kerülésért.



A meccsen sok akcióra nem lehetett számítani, különösen az új szabályok mellett, hiszen a parterhelyzetet megszüntették. Kiss és Ildem csatája pedig azt bizonyította, hogy két közel azonos képességű, állóharcban stabil birkózó csatáját az intések dönthetik el, ha nem változik a mostani szabályozás.



Az óriási küzdelem első felében a törököt látták aktívabbnak a bírók, így ő ment 1-0-ás előnnyel pihenni, majd a második elején színészi képességeit csillogtatva újabb két ponthoz jutott: a nagy elánnal kezdő Kiss elöl hátráló Ildem az arcához kapott, mintha a magyar belenyúlt, vagy belefejelt volna, a három bíró pedig megintette a magyart. Kiss alig akarta elhinni a történteket, Sike András szövetségi kapitány pedig felháborodottan dobta be a videózást kérő kockát. A jelenet visszajátszásánál aztán jól látszott, hogy Ildem arcához nem ért hozzá Kiss, így a bírák is visszavonták korábbi döntésüket.



A folytatásban Kiss Balázs végig nagy energiákat mozgósítva hajtotta a törököt, aki folyamatosan fáradt és többnyire hátrált, egy alkalommal bele is fejelt vetélytársa arcába. Utóbbiért nem kapott intést, ám a passzivitásért már igen (1-1), ami végül Kiss Balázs sikerét eredményezte.

Utolsóként a junior-világbajnok nehézsúlyú Lám Bálint (130 kg) lépett szőnyegre, méghozzá az orosz Vitalij Scsur elleni nyolcaddöntőben. Az óriások csatájában 5:40 percig az orosz állt jobban, mivel intéssel vezetést szerzett, majd két kiléptetéssel még a hajrá elején is 3-0-ás előnyben volt. A végén azonban mégis Lám örülhetett, aki fejlefogásból remekül húzta át a fején ellenfelét, amiért négy pontot kapott.