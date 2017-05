Sport

Birkózó Eb - Barka és Gulyás is a nyolc között

Ligeti Dánielhez hasonlóan Barka Emese és Gulyás Zsombor is győzött első meccsén, így bejutott a legjobb nyolc közé az újvidéki birkózó Európa-bajnokság pénteki versenynapján. 2017.05.05 11:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európa Játékok-győztes Barka a török Derya Bayhan ellen lépett szőnyegre az 58 kg nyolcaddöntőjében, s látványos, aktív birkózással fölényesen nyert.



A meccs első percében nem történt érdemi akció, ezt követően viszont Barka gyors mögé kerülés után billenteni is tudott, majd tusra törekedett, ám riválisa visszafogott és áthúzta a magyart, így 4-2-es Barka-előnynél állították fel a versenyzőket.



A Csepel sportolóját nem rázta meg a félresikerült akció, s továbbra is hajtotta riválisát, akit még az első menetben kétszer kiléptetett, így biztos előnnyel mehetett pihenni. A második szakaszban nem változott semmi, a török képtelen volt ellenállni Barkának, aki több mint másfél perccel a vége előtt megszerezte 12. pontját is, így technikai tussal diadalmaskodott.



Rögtön Barka meccse után következett Gulyás Zsombor, akinek a szabadfogásúak 70 kilós kategóriájában a finn Jere Kunnas jutott ellenfélül. Az összecsapás első menete leginkább eredménytelen tusakodással telt, a passzívabb finnt azonban figyelmeztették, ami a magyar 1-0-ás vezetését eredményezte.



Gulyás apja, a szövetségi kapitány Gulyás István nem volt teljesen elégedett az addig látottakkal, s a szünetben akciókra biztatta fiát, aki kérésének eleget téve rögtön az újrakezdés után kihúzta ellenfele lábát és kiléptette a szőnyegről. A második menet a folytatásban is hasonlóan telt, Gulyás akciózott, kiléptetett, mögé ment, a finn pedig képtelen volt eredményesen támadni, így összességében magabiztos, 6-0-ás magyar sikerrel zárult a meccs.



A nap másik két magyarja közül korábban Ligeti Dániel (szabadfogás 125 kg) technikai tussal nyert és a negyeddöntőbe került, Wilson Vanessa (69 kg) viszont tussal kikapott, s már csak a vigaszági folytatásban reménykedhet.