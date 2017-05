Tusup-balhé

Szakítás lett Tusupék balhéjának a vége

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Shane Tusup, Hosszú Katinka férje és edzője április 23-án, a debreceni úszó ob-n nekiesett Darren Wardnak, az Iron Aquatics trénerének.



Szemtanúk szerint Tusup azt üvöltötte, "Ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!", és némi lökdösődés is volt a két szakember között.



A Bors akkor azt írta, csak annak köszönhető, hogy nem alakult ki komolyabb verekedés, hogy Verrasztó Dávid közbelépett.



Tóth Fanni, az Iron Aquatics sajtóreferense nem sokkal később úgy fogalmazott: "A klub belügye a konfliktust kiváltó ok, amit már sikerült is tisztázni."



Nos, a jelek szerint mégsem, ugyanis Darren Ward végül elhagyta az úszóklubot.



"Az Iron Aquatics úszóklub jövőjét illetően több ponton sem egyeztek a szakmai víziók és elképzelések, ezért a felek a jövőben külön utakon folytatják" - fogalmazott Tóth Fanni.