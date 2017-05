Labdarúgás

FIFA-világranglista: Nincs változás az élcsoportban

Fotó: MTI

Továbbra is Brazília vezeti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáját. A magyar válogatott maradt a 31. helyen áll.

Az elmúlt egy hónapban mindössze hét FIFA-mérkőzést játszottak, ezért nem történt semmilyen változás az élmezőnyben - derül ki a nemzetközi szövetség honlapján nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorból.

A magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelei közül az Európa-bajnok portugálok állnak a legelőkelőbb pozícióban, ők a nyolcadikak. Svájc továbbra is kilencedik, de a Feröer-szigetek (77.), Lettország (124.) és Andorra (187.) is megőrizte korábbi pozícióját.

A magyar csapat soros ellenfele, a vb-házigazda Oroszországnak a június 5-i barátságos meccsre Budapestre látogató együttese a 61. helyen áll.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Brazília 1672 pont

2. (2.) Argentína 1603

3. (3.) Németország 1464

4. (4.) Chile 1411

5. (5.) Kolumbia 1348

6. (6.) Franciaország 1294

7. (7.) Belgium 1281

8. (8.) Portugália 1259

9. (9.) Svájc 1212

10. (10.) Spanyolország 1204

11. (11.) Lengyelország 1183

12. (12.) Olaszország 1165

13. (13.) Wales 1119

14. (14.) Anglia 1103

15. (15.) Uruguay 1097

...31. (31.) MAGYARORSZÁG 801

...77. (77.) Feröer-szigetek 431

...124. (124.) Lettország 265

...187. (187.) Andorra 66