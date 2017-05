Sport

Birkózó Eb - Németh Zsanett már biztos érmes

Németh Zsanett az elődöntőben is győzött, így az aranyéremért léphet szőnyegre a nők 75 kilogrammos kategóriájában az Újvidéken zajló birkózó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. 2017.05.04 13:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Németh Zsanett az elődöntőben is győzött, így az aranyéremért léphet szőnyegre a nők 75 kilogrammos kategóriájában az Újvidéken zajló birkózó Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. Az UTE versenyzője a negyeddöntőből biztosan, de nehéz mérkőzésen jutott tovább korábban, s a moldáv Svetlana Saenko elleni elődöntőben is nagy küzdelemre kényszerült.



A kétszeres U23-as Európa-bajnok magyar sportoló figyelmetlenül kezdte a mérkőzést, ellenfele szinte rögtön megragadta a lábát, ám Németh jól reagált a nehéz helyzetre, s szép kontratámaás végén mögé került, majd összefogta riválisát, billentése azonban néhány centivel rövidebb volt a kelleténél. Állásból így 2-0-ás magyar előnnyel folytatták a felek, a kellemetlen stílusú Saenko pedig nagy elánnal küzdött a fordításért. A moldáv aztán a második percben ismét sikeresen ment lábra, de újra ő járt rosszul, mert akcióját képtelen volt végigvinni, Németh pedig megint mögé ment.



A 4-0-ás előny megnyugtatónak tűnt, ugyanakkor a magyar birkózó kicsit visszafogottan birkózott. A pihenő után Saenko tovább hajtott és előbb kiléptette ellenfelét (4-1), majd az utolsó percben levitte (4-3), s már csak egy pont volt a hátránya. Németh a hajrában minden energiáját mozgósítva bontotta a moldáv fogásait, a bíró figyelmeztette is passzivitásért, pontot azonban nem kapott riválisa, az eredmény pedig már nem változott.



"Alig hiszem el, hogy sikerült felnőtt Eb-n döntőbe jutnom" - mondta az MTI-nek a riói olimpián is szerepelt Németh Zsanett, majd némi magyarázatot is adott a kicsit óvatosabb birkózására. - "Az az igazság, ha a világversenyeken úgy birkóznék mint az edzéseken, akkor már akár az olimpián is érmet nyerhettem volna, de azt tanultam, hogy nem szabad meggondolatlanságokba belemenni, mert az visszaüthet. A moldáv ellen egyébként is nagyon nehéz birkózni, kellemetlen a stílusa."



Németh Zsanett a 19 órakor kezdődő esti programmban a címvédő török Yasemin Adarral mérkőzik majd.



A nap másik magyarja, a szabadfogásúak 61 kilogrammos kategóriájában szereplő Molnár József kiesett, miután a nyolcaddöntőben őt legyőző azeri versenyző nem jutott fináléba.



Az Eb-n péntekig a szabadfogásúak és a nők küzdenek az érmekért, a hétvégén pedig a kötöttfogásúak versenyeivel zárul majd a viadal.