Birkózó Eb - Németh Zsanett győzött és elődöntős

Németh Zsanett győzelemmel mutatkozott be az Újvidéken zajló birkózó Európa-bajnokságon, ezzel bejutott a 75 kilogrammos kategória elődöntőjébe. A szabadfogású Molnár József a nyolcaddöntőben kezdett és kikapott.



A harmadik versenynap 10 órakor rajtolt el, a két magyarra azonban közel másfél órát kellett várni, hogy aztán szinte teljesen egy időben kezdjék meg nyitómeccseiket.



A kétszeres U23-as Európa-bajnok Németh magabiztosan készülődhetett negyeddöntőjére, ugyanis az a német Anna Schnell volt az ellenfele, aki ellen a tavalyi U23-as Eb-címét megszerezte. A meccs kiválóan kezdődött, az UTE versenyzője még az első percben fejlefogás után levitte riválisát és mögé került, így kétpontos előnyt szerzett. A villámrajtot óvatosabb folytatás követte, Németh stabilan birkózott, akciót viszont nem csinált, ahogy riválisa sem.



A kevés izgalmat hozó küzdelem a második menetben is folytatódott, némi változatosságot a bíró vitt csak a meccsbe, amikor figyelmeztette a magyart passzivitásért. A "bátorító" feddés az utolsó percben történt, így Némethnek nem kellett aggódnia. Nem is változtatott addigi harcmodorán, ami egy pontot ért Schnellnek, a győzelmet viszont a riói olimpián is szerepelt Németh szerezte meg.



Az esti érmes programban már biztosan érdekelt Németh Zsanett az elődöntőben a moldovai Svetlana Sajenkóval küzd majd meg.



A 61 kilogrammban szereplő Molnár Józsefnek nehéz ellenfél jutott nyitásként, az azeri Ahmednabi Gvarzatilov ugyanis világbajnoki bronzérmesként egyértelmű esélyese volt az összecsapásnak. Ennek ellenére Molnár kezdett jobban, 2-0-ra vezetett, a folytatásban azonban felőrölte őt riválisa, aki a szünetre egyenlített, majd a második szakaszban változatos akciókat bemutatva 10-2 elhúzott és győzött.



Molnár még a vigaszági folytatásban bízhat, melyhez az kell, hogy Gvarzatilov a fináléba kerüljön.



Az Eb-n péntekig a szabadfogásúak és a nők küzdenek az érmekért, a hétvégén pedig a kötöttfogásúak versenyeivel zárul majd a viadal.