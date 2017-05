Sport

A világcsúcs is megdőlhet a hatnapos ultramaratonon Balatonfüreden

A szervezők szerint a világcsúcs is megdőlhet a Balatonfüreden csütörtökön kezdődő, hatnapos ultramaratoni futóversenyen, az EMU 6 Day Race World Trophyn.



Az extrém állóképességet igénylő versenyszámot 2011 óta minden évben megrendezi az Egyesület a Magyar Ultrafutásért (EMU), amely arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az idei viadalra rekordot jelentő 28 ország 94 versenyzője nevezett.



A nők versenyében a tavalyi győztes japán Inagaki Szumietól (713 km a legjobb eredménye), a kanadai Charlotte Vásárhelyitől (734 km) és az ausztrál Sarah Barnettől (714 km) várható kiemelkedő teljesítmény. A férfiaknál a német Wolfgang Schwerk a favorit (1010 km), de meglepetést okozhat a dél-afrikai Johann van der Merwe (815 km) és a francia Olivier Chaigne (920 km) is.



Magyar részről elsősorban a csúcstartó Pula Tamás (767 km) és Lajkó Csaba (702 km), valamint a 80 éven felüliek korcsoportjában induló Bozó Pál érhet el kiugró eredményt.



A hatnapos futóverseny lényege, hogy 144 óra alatt a lehető legnagyobb távolságot kell megtenni a kijelölt és hitelesített, jelen esetben kereken egykilométeres körpályán a balatonfüredi kempingben.



A jelenleg is érvényben levő világrekordot a férfiaknál a görög Jannisz Kurosz (1036 km), míg a nőknél az új-zélandi Sandra Barwick (883,631 km) tartja.