Birkózó Eb - Veréb István a negyeddöntőben kikapott

Veréb István a selejtező után a nyolcaddöntőben is nyerni tudott, következő mérkőzésén viszont kikapott, így már csak a vigaszági folytatásban reménykedhet az újvidéki birkózó Európa-bajnokság keddi nyitónapján. 2017.05.02 12:47 MTI

A szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájában szereplő, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes szombathelyi sportoló a szerb Aleksandros Gosta ellen aratott technikai tus-győzelem után a 16-ban a bolgár Georgij Szredkov ellen lépett szőnyegre.



A magyar szövetség tájékoztatása szerint az Eb-hetedik bolgár kissé ráijesztett a magyar táborra, ugyanis az első három perc során egy-egy kitolással és intéssel 2-0-s előnyt harcolt ki. A pihenő azonban jót tett a magyar birkózónak, aki a folytatásban előbb szépen levitte ellenfelét, később pedig ki is tolta, ráadásul Szredkovot intették is, így Veréb 4-2-es sikerrel jutott tovább.



Az elődöntőért az oroszok Eb-újonca, Dauren Kuruglijev volt a riói olimpián is szerepelt magyar ellenfele. A viadal honlapja alapján Veréb nem bírt riválisával, aki 6-2-es pontozással győzött ellene. Mindez azt jelenti, hogy a 29 éves magyar bajnok még a vigaszági folytatásban reménykedhet, amihez az kell, hogy legyőzője az elődöntőben is diadalmaskodjon.



Az Eb keddi nyitónapján a szabadfogásúak 86 kilós súlycsoportja mellett 57 kilogrammban, illetve a nők 48 és 63 kilós kategóriájában zajlik a küzdelem, a magyar csapatból viszont Veréb István az egyetlen induló.



Az Eb-n péntekig a szabadfogásúak és a nők küzdenek az érmekért, a hétvégén pedig a kötöttfogásúak versenyeivel zárul majd a viadal.