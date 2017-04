Fejlesztés

Sportcélú tudásközpont jön létre Székesfehérváron több mint hárommilliárdból

2017.04.29

Sportcélú tudásközpont jön létre Székesfehérváron több mint hárommilliárd forintból: a komplex létesítményben egy háromezer néző befogadására alkalmas sportcsarnokot, rehabilitációs és prevenciós centrumot, kutatólaborokat és utánpótlás sportolók részére szálláslehetőséget is kialakítanak.



Az önkormányzat tájékoztatása szerint az országosan és közép-európai szinten is egyedülálló elképzelés megvalósítására a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez TAO-pályázatot nyújtanak be. A fejlesztés 70 százalékban a társasági adóból finanszírozható, az önrész az Alba Regia Sport Club saját forrásából, illetve önkormányzati támogatásból biztosítható.



Mint írták, a tudásközpont lehetőséget biztosítana majd az Alba Regia SC férfi felnőtt kosárlabda- és a Köfém SC női felnőtt kézilabdacsapat létesítményi problémáinak megoldására is, mivel a részeként megépülő sportcsarnok bajnoki találkozók, nemzetközi kupamérkőzések, illetve válogatott mérkőzések megrendezésére is alkalmas lenne. Az új létesítmény az utánpótlás-csapatok edzéseinek, mérkőzéseinek megrendezésén felül az iskolai tanórák és diáksport események mindennapi helyszíne is lehetne.



A komplexumban a tervek szerint helyet kap egy rehabilitációs és prevenciós centrum, melyben a város valamennyi sportolójának diagnosztikai és analitikai elemzését el lehet végezni, de a létesítmény szálláslehetőséget is biztosít az egyesületek utánpótlás korú sportolói részére.



A háromszintes csarnokban a földszinten lesznek az öltözők, a rehabilitációs részleg, az analitikai terem és egyéb kiszolgáló létesítmények. A szurkolók fix-, illetve mobillelátóról követhetik majd a mérkőzéseket.



Az emeleti szinten a különböző technikai helyiségeket, irodákat, VIP-boxokat, illetve egyetemi oktatótermeket és kutatási laboratóriumokat alakítanak ki. Az épület alatt elhelyezkedő mélygarázs 100 gépjármű befogadására lesz alkalmas.



Az impozáns létesítmény a remények szerint tehermentesíti majd a sűrűn lakott környezetben lévő Alba Regia Sportcsarnokot, továbbá kiváltja a Köfém-csarnokot, lehetőséget adva annak helyén egy közpark kialakítására és a környék parkolási problémáinak megoldására. A tervek szerint a komplexum a Budai út-Zrínyi utca közötti területen, a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusa mellett létesülne és az ütemtervek szerint 2019-2020 között készülne el.



A közleményben idézték Cser-Palkovics András polgármestert, aki jelezte, hogy a pénteki közgyűlésen a tudásközpont 700 millió forinttal történő önkormányzati támogatásáról is döntenek.