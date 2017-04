Sport

Divízió I-es jégkorong-vb: 3-1-es vereséggel zárt a magyar csapat

Rich Chernomaz szövetségi kapitány együttese gyorsan kétgólos hátrányba került a számára tét nélküli összecsapáson, ám Sagert Kalvin emberelőnyben szépített. A későbbiekben már csak egy üres kapus kazah találat esett, az utolsó percben.



A magyarok egy győzelemmel és négy vereséggel fejezték be a tornát.



5. forduló:

Kazahsztán-Magyarország 3-1 (2-1, 0-0, 1-0)

gól: Dallman (3.), Mihailisz (11.), Dawes (60.), illetve Sagert (18.)



Az már a pénteki zárónap előtt eldőlt, hogy a magyarok - akárcsak 2014-ben Kojangban - az ötödik helyen végeznek. A kazahok számára viszont komoly volt a tét, alap játékidőben aratott, azaz három pont érő győzelemmel maradt még reményük a feljutásra.



Két sérült, Vas János és Gőz Balázs sem játszhatott a magyar válogatottban, amelynek kapujában Rajna Miklós kezdett.



Már a 3. percben vezetést szerzett a kazah együttes, miután saját harmadon belül korongot vesztett a Chernomaz-csapat: Kevin Dallman távolról zavartalanul lőhetett, Rajna takarásban volt, így nem védhetett. Ezt követően is támadásban maradt az ellenfél, a harmad derekán egy újabb védelmi hibát követően Rajna hatalmasat mentett. Ám hamar jött ismét egy korongvesztés, a kontratámadást pedig Nyikita Mihailisz góllal zárta le. Lassan ébredezett a magyar válogatott, többet lőtt kapura, négy a három elleni emberelőnyben pedig Sagert Kalvin szépített.



A fordulás után is keményen harcolt a közel 800 fős szurkolósereg által hajtott gárda, sokszor csak a szerencse mentette meg a kazah kaput a góltól. A lendület Erdély Csanád kiállításával sem tört meg, egy ellentámadás végén Benk András lövését védte bravúrral a kazah kapus, Vitalij Kolesznyik.



Az utolsó játékrészben Erdély próbálkozását tolta ki lepkés kesztyűvel Kolesznyik, majd egy létszámfölényes két perc maradt kihasználatlanul. A kazahok is beleerősítettek, Rajnának okoztak nehéz pillanatokat, majd Varga Arnold ült ki a büntetőpadra, ám jó védekezéssel kibekkelték a hátrányt a magyarok. A záró percekre a magyar válogatott emberelőnybe került, ekkor Rajna helyett mezőnyjátékos jött a jégre, ezt kihasználva azonban a vége előtt 13 másodperccel Nigel Dawes üres kapus góllal beállította a végeredményt.



A kazahok ezzel megőrizték esélyüket a feljutásra, ám sorsuk az osztrák és a dél-koreai csapat eredményétől függ.



Később:

Lengyelország-Ausztria 16.00

Koreai Köztársaság-Ukrajna 19.30