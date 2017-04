Sport

Serena Williams véletlenül hozta nyilvánosságra, hogy kisbabát vár

Serena Williams elmondása szerint véletlenül hozta nyilvánosságra múlt héten, hogy várandós.



“Minden héten készítek magamról egy fotót, hogy lássam, mennyit változtam. Ezeket elmentem a telefonomra, ám múlt héten az egyiket véletlenül feltöltöttem” – mondta a 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező kedden egy kanadai konferencián.



A 35 éves Williams múlt héten, a Snapchat nevű közösségi oldalra töltött fel egy fürdőruhás fotót, amelyen jól láthatóan gömbölyödik a hasa. A képre annyit írt: “20 hét”, ami – mint utólag elismerte – azt jelentette, hogy húszhetes terhes.



Az amerikai világelső kedden elárulta azt is, két nappal a januári Australian Open kezdete előtt tudta meg, hogy gyermeket vár. “Nem volt könnyű, hiszen rengeteg történetet hallani arról, hogy emberek rosszul vannak, könnyen elfáradnak, amikor gyermeket várnak. Minden ilyen érzést ki kellett zárnom magamból, hiszen senki nem tudott az állapotomról, nekem pedig meg kellett nyernem a versenyt. Minden tornán ezt várják tőlem, ha nem sikerül, az még nagyobb hír, mint a terhességem” – jegyezte meg Serena Williams, aki megnyerte a melbourne-i viadalt.Williams – aki decemberben jelentette be, hogy jegyben jár a Reddit közösségi oldal társalapítójával, Alexis Ohaniannel – megerősítette, jövőre ismét szeretne ott lenni a mezőnyben. “Egyértelmű célom, hogy visszatérjek. Még nem végeztem” – mondta Serena, aki számára nővére, Venus jelenti a fő inspirációt.



“A nővérem 36 éves és még mindig játszik. Tudom, hogy erre én is képes leszek, az anyaság csak egy új része lesz az életemnek. Remélem, a gyermekem ott lesz velem és szurkolni fog nekem” – tette hozzá.