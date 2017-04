Sport

Szivacskézilabda-csarnokot adtak át Siófokon

Szivacskézilabda-csarnokot adtak át Siófokon kedden.



A Siófoki Kézilabda és Tenisz Club 2013-ban kezdett bele egy hét ütemből álló infrastrukturális fejlesztési program megvalósításába, elsőként a Déli úti munkacsarnok, majd a Kiss Szilárd Sportkollégium épült meg, a most avatott szivacskézilabda-csarnok a harmadik ütem keretében készült el.



Az ünnepélyes megnyitón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte: egyedülálló fejlesztés ez a régió életében, hiszen páratlan sportolási lehetőség biztosít a 7-11 éves korosztály számára nemcsak a kézilabdában, hanem a speciális borításnak köszönhetően a teniszben is. Kiemelte az utánpótlás-nevelés jelentőségét és méltatta Siófok elkötelezettségét, hogy minden korosztály számára színvonalas sportolási lehetőséget teremtsen.



A klub tervei szerint a 2000 négyzetméteres csarnok a jövőben több utánpótlástornának is házigazdája lesz.