Cselgáncs-vb - Már kaphatók a jegyek

A sportági szövetség keddi tájékoztatása szerint a Papp László Budapest Sportarénában sorra kerülő vb-re az érdeklődők három kategória - bronz, ezüst vagy arany - közül választhatnak a Broadway Jegyirodában és a jegy.hu internetes portálon. A napijegyek (5900-17900 forint) mellett lehet háromnapos vagy hétnapos bérletet is vásárolni. Hároméves kor alatt ingyenes a belépés, 18 éves kor alatt félárú jegyek válthatóak, de csoportos kedvezményt is igénybe lehet venni.



A szövetség előzetes regisztráció alapján kedvezményes belépési lehetőséget biztosít tagegyesületei részére.



A világbajnokságon az első hat napon, augusztus 28-tól szeptember 2-ig az egyéni küzdelmekre kerül sor, szeptember 3-án pedig a csapatversenyeket bonyolítják le.



Felnőtt cselgáncs-vb-t most rendeznek először Magyarországon.