MOB - Módosították az alapszabályt, Szabó Bence is elnökjelölt lehet

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hétfői rendkívüli közgyűlésén több ponton módosították a szervezet alapszabályát annak érdekében, hogy az összhangban legyen a hatályos sporttörvénnyel, valamint a Polgári Törvénykönyvvel. 2017.04.24 16:59 MTI

Ennek értelmében már nem csak az ötkarikás sportági szövetségek küldöttei választhatók a MOB vezető tisztségviselőjének.



Borkai Zsolt elnök decemberben az MTI-nek jelentette be, hogy a - jövő keddi - tisztújításkor újra harcba indul a posztért, a módosítással pedig Szabó Bence, korábbi MOB-főtitkár előtt is megnyílt a lehetőség, hogy elnökjelölt legyen. Az olimpiai bajnok kardvívó az elnökség meghívása alapján MOB-tag - emellett további sportszervezetek, önkormányzatok is delegálhatnak tagot a MOB-ba.



Szintén jelezte kandidálási szándékát Kulcsár Krisztián világbajnok párbajtőröző, a Nemzetközi Vívó Szövetség versenyigazgatója. A közgyűlést megelőzően Szabó Bence megerősítette az MTI-nek, hogy pályázik elnöknek, Kulcsár pedig azt mondta, már be is nyújtotta pályázatát.



Borkai Zsolt javaslatára a közgyűlés levette a napirendről, hogy határozzon a MOB-tagságban bekövetkezett változásokról. Az elnök ezt azzal indokolta, hogy az új alapszabály szerint az új tagok felvételük után azonnal választhatók lesznek a MOB különböző tisztségeire, így arra már a május 2-i rendes közgyűlésen meglesz a lehetőség.



A tagok hat tartózkodás mellett döntöttek arról is, hogy továbbra is 200 fő maradjon a közgyűlés létszáma, így annak esetleges csökkentéséről már csak az új elnökség határozhat.



Az új alapszabály tartalmazza a többi között azt is, hogy a MOB-elnöki funkciót a jövőben is csak társadalmi munkában lehet ellátni, valamint hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén - a Ptk. rendelkezése alapján a - jövőben a megismételt közgyűlést nem lehet fél óra múlva összehívni, hanem csak minimum három, legfeljebb tizenöt napon belül.



Borkai Zsolt javaslatára a MOB-elnökség létszáma 13-ról 15 főre bővül. Az elnök ezt azzal indokolta, hogy csak ebben az esetben teljesül az Olimpiai Charta előírása, miszerint az elnökség több mint a felének az országos szövetségek delegáltjai közül kell kikerülnie.



A MOB elnöke megköszönte az új alapszabály megalkotásában végzett munkáját Kósa Lajosnak, a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetsége elnökének, valamint Török Ferencnek. Utóbbi korábban sűrűn bírálta a MOB-ot, illetve a bíróságon is megtámadta a közgyűlési határozatait. Borkai tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok öttusázó 32 javaslatából most 18-at elfogadott és beépített az alapszabályt elkészítő munkabizottság.



A hétfői rendkívüli közgyűlést a sportági szakszövetségek kezdeményezésére a MOB felügyelő bizottsága hívta össze. A Magyar Olimpiai Bizottság évi rendes, egyben tisztújító közgyűlését jövő kedden tartják, ekkor kerülhet sor az új MOB-tagok - például az úszó- és a kajak-kenu szövetség közelmúltban megválasztott elnöke, Bienerth Gusztáv, valamint Schmidt Gábor - felvételére is.



Dávid Imre, a felügyelő bizottság elnöke az MTI-nek elmondta, hogy jövő kedden tárgyalja a közgyűlés a riói olimpiai szereplésről elkészített szakmai beszámolót is.