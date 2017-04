Botrány

Verrasztó Dávid akadályozta meg, hogy verekedés legyen Tusup őrjöngéséből

hirdetés

Fotó: MTI

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Shane Tusup, Hosszú Katinka férje és edzője szombaton a debreceni úszó ob-n nekiesett Darren Wardnak, az Iron Aquatics trénerének.

Szemtanúk szerint Tusup azt üvöltötte, "Ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!", és némi lökdösődés is volt a két szakember között.

A Bors úgy tudja, csak annak köszönhető, hogy nem alakult ki komolyabb verekedés, hogy Verrasztó Dávid közbelépett.

A lap ugyan a versenyzőt nem tudta megszólaltatni, de édesapját, a Jövő SC elnökét, Verrasztó Zoltánt utolérték."Nem láttam, hogy mi történt, mert a bemelegítőmedencétől távol, a túloldali lelátón voltam, de a versenyeket követően természetesen mindenki erről a balhéról beszélt. Teljesen mindegy, mi volt a kiváltó ok, így nem lehet viselkedni egy ob-n, az uszodában gyerekek is vannak. Tusupnak ráadásul már nem ez az első kirohanása" - mondta az esetről a korábbi világbajnok hátúszó.

A Blikk kérdésére Tóth Fanni, az Iron Aquatics sajtóreferense úgy fogalmazott: "A klub belügye a konfliktust kiváltó ok, amit már sikerült is tisztázni"