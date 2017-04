Eredmény

Úszó ob - A bajnokság után kijelölték a vb-csapatot

Zsúfolt programmal, tizenkét döntővel ért véget az úszók Debrecenben rendezett országos bajnoksága szombaton, amely a Gyurta fivéreknek egy-egy, Hosszú Katinkának két aranyérmet hozott. 2017.04.23

A debreceni országos bajnokság szombati befejeztével Sós Csaba szövetségi kapitány - az edzőbizottság, majd a szövetség elnökségének jóváhagyásával - szombat este kihirdette a válogatott csapatot, amely a júliusi, budapesti világbajnokságon indul. A vb történetében először minden számban lesz magyar induló.



A korábban kihirdetett válogatási elveknek megfelelően az ob végéig kvalifikációt szerzett versenyzők mostantól kezdve védettséget élveznek, azaz akinek megvan a vb-szerepléshez szükséges A szintje, és a legjobb két idő egyike az övé a hazai rangsorban, nyugodtan készülhet a vébére. Bár a kvalifikációs időszak július 5-éig tart, a most kihirdetett csapat tagjai már nem szoríthatók ki.



Azokban a számokban, amelyekben csak egyetlen A szintes versenyző van, még lesz lehetőség szintteljesítésre. A férfiaknál még nyolc ilyen táv van, míg a nőknél elvben három, ugyanakkor a tíz számban is kvótát szerzett Hosszú Katinka bizonyos távokat biztosan kihagy majd, így ott a rangsorban harmadik úszó (ha van) csapattaggá válhat. Sós Csaba jelezte, Hosszú és edző-férje, Shane Tusup a júliusi nevezési határidő előtt nem sokkal kívánja véglegesíteni a háromszoros olimpiai bajnok vb-programját.



A kapitány bejelentette, a pénteken 100 m gyorson országos csúcsot úszó 17 éves Németh Nándor inkább az augusztus végi junior világbajnokságra időzíti a csúcsformáját, ahol akár a végső győzelem is övé lehet, a budapesti vb-n ezért csak váltóban indul, a felnőttek között ugyanis most még nincs reális esélye a fináléba jutásra.



A szabad helyekre a július 5-éig tartó időszakban van még lehetőség szintet úszni.

A magyar válogatott kerete a budapesti világbajnokságra:

férfiak:

50 m gyors: Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim

100 m gyors: Bohus Richárd, Kozma Dominik

200 m gyors: Kozma Dominik, Bernek Péter

400 m gyors: Bernek Péter - 1 fő még szintet úszhat

800 m gyors: Gyurta Gergely - 1 fő még szintet úszhat

1500 m gyors: Rasovszky Kristóf - 1 fő még szintet úszhat

50 m hát: Bohus Richárd - 1 fő még szintet úszhat

100 m hát: Balog Gábor - 1 fő még szintet úszhat

200 m hát: Telegdy Ádám, Bernek Péter

50 m mell: Gyurta Dániel (Financsek Gábor)

100 m mell: Gyurta Dániel - 1 fő még szintet úszhat

200 m mell: Gyurta Dániel - 1 fő még szintet úszhat

50 m pillangó: Cseh László - 1 fő még szintet úszhat

100 m pillangó: Cseh László, Milák Kristóf

200 m pillangó: Cseh László, Kenderesi Tamás

200 m vegyes: Cseh László, Verrasztó Dávid (visszalépésük esetén még lehet szintet úszni)

400 m vegyes: Verrasztó Dávid, Gyurta Gergely



váltók:

4x100 m gyors: Németh Nándor, Kozma Dominik, Bohus Richárd, Holoda Péter

4x200 m gyors: Kozma Dominik, Bernek Péter, Milák Kristóf, Grátz Benjámin

4x100 m vegyes: Balog Gábor, Gyurta Dániel, Cseh László, Németh Nándor

nők:

50 m gyors: Molnár Flóra - 1 fő még szintet úszhat

100 m gyors: Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka (Verrasztó Evelyn)

200 m gyors: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka (Késely Ajna, Verrasztó Evelyn)

400 m gyors: Kapás Boglárka, Hosszú Katinka (Késely Ajna)

800 m gyors: Kapás Boglárka, Hosszú Katinka (Juhász Adél)

1500 m gyors: Kapás Boglárka, Késely Ajna

50 m hát: Hosszú Katinka (Joó Sára)

100 m hát: Hosszú Katinka - 1 fő még szintet úszhat

200 m hát: Hosszú Katinka, Burián Kata

50 m mell: Hosszú Katinka (Sztankovics Anna)

100 m mell: Sztankovics Anna

200 m mell: Sebestyén Dalma

50 m pillangó: Molnár Flóra

100 m pillangó: Szilágyi Liliána - 1 fő még szintet úszhat

200 m pillangó: Szilágyi Liliána, Hosszú Katinka (Jakabos Zsuzsanna)

200 m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna

400 m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna



váltók:

4x100 m gyors: Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn, Molnár Flóra

4x200 m gyors: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Verrasztó Evelyn

4x100 m vegyes: Hosszú Katinka, Sztankovics Anna, Szilágyi Liliána, Jakabos Zsuzsanna



vegyes váltók:

4x100 m gyors: Németh Nándor, Kozma Dominik, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn

4x100 m vegyes:

1. Balog Gábor, Gyurta Dániel, Szilágyi Liliána, Jakabos Zsuzsanna

2. Hosszú Katinka, Sztankovics Anna, Cseh László, Németh Nándor



A váltók végleges összeállításáról az aktuális forma és az egyéni versenyprogramok figyelembe vételével a világbajnokság idején dönt a szövetségi kapitány. További tartalékok benevezése az adott távon legalább B szintet elérő úszók közül még lehetséges.