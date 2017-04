Sport

Cselgáncs Eb - Ungvári Miklós elődöntős

hirdetés

Az olimpiai ezüstérmes ceglédi versenyző a 73 kilogrammosok negyeddöntőjében a várakozásokkal ellentétben nem Lasa Savdatuasvilivel találkozott - akitől kikapott a londoni olimpiai döntőben -, hanem a grúz klasszist meglepetésre búcsúztató Lukas Reiterrel. Az osztrák lendülete ekkorra már elfogyni látszott, sorra kapta az intéseket, közben a háromszoros Európa-bajnok magyart is kétszer figyelmeztették. Reiter aztán magkapta harmadik intését is, ami az új szabályok szerint már leléptetést jelentett.



A 36 éves Ungvárira a négy között a 17 esztendővel fiatalabb azeri Hidajet Hejdarov vár, aki eddig jobbára csak korosztályos versenyeken bizonyított.



A 16 órakor kezdődő délutáni programban Ungvárin kívül a 70 kilogrammos vigaszágra került Gercsák Szabina lesz érdekelt magyar részről.



Nagy György, a Magyar Judo Szövetség főtitkára sportdiplomáciai sikerről számolt be, ugyanis Budapest kapta meg a 2018-as U23-as Eb rendezési jogát. A kontinenstornára jövő novemberben kerül sor majd a Tüskecsarnokban.