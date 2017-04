Sport

Cselgáncs Eb - Nyertek az Ungvári fivérek, Gercsák villámmeccse

Ungvári Miklós és öccse, Attila első győzelmével bejutott a 16 közé, Gercsák Szabina pedig öt másodperces mérkőzésen került a negyeddöntőbe a varsói cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapján. 2017.04.21 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós a 73 kilogrammosoknál elsőként a német Anthony Zinggel csapott össze, és a háromszoros Európa-bajnok magyar - aki 36 évével a varsói küldöttség korelnöke - eleinte nehezen boldogult vele. Négy perc után jött a hosszabbítás, melynek harmadik percében az elfáradó németet megintették passzivitásért, így Ungvári jutott tovább.



Fivére, a Karvaly becenévre hallgató Attila a 81 kilósoknál nem kényszerült "túlórára" a montenegrói Arso Milic ellen: a ceglédiek Eb-harmadikja egy belső horogdobásra jukót kapott, amely elégnek bizonyult a sikerhez. Ha az Ungvári testvérek megnyerik következő meccsüket is, akkor negyeddöntősként már biztosan legalább a vigaszágra jutnak.



A nyolc között van már az ifjúsági olimpiai bajnok Gercsák, aki alighanem az Eb leggyorsabb győzelmét mutatta be a Torwar Arénában: alighogy elhangzott a bírótól a "hadzsime!", a miskolci dzsúdós kiemelte a német Szaundra Diedrichet, és egy csípődobással a földhöz teremtette, így ipponnal ment tovább a 70 kg negyeddöntőjébe. Tavaly, első felnőtt Eb-jén bronzéremmel tért haza Kazanyból, és ezúttal is jó esélye lehet a dobogóra.



A negyedik pénteki magyar már kevesebb szerencsével járt. A 81 kilogrammosoknál a hat világkupa-éremnél tartó Csoknyai László a 32 között Benjamin Münnichhel akaszkodott össze, s a mérkőzés egy-egy intést követően az aranypontig tartó hosszabbításba torkollott. További másfél perc elteltével aztán a német dzsúdós egy horogdobással földre vitte a paksi versenyzőt, és ipponnal nyert. A 29 éves Csoknyainak így tovább kell várnia első Eb-érmére.