Sport

Először rendeznek félmaratont Szabadkán

Először rendeznek félmaratont Szabadkán, szeptember 2-án várhatóan több száz futó vesz részt az eseményen - közölték a szervezők csütörtökön.



A tervek szerint a 21 kilométeres távot a szecessziós belvárosban teljesítik majd az indulók, akik eközben megtekinthetik a Komor Marcell és Jakab Dezső által tervezett, több mint százéves Városházát, a szecessziós Zsinagógát, Raichle Ferenc építész egykori lakópalotáját, valamint a Kosztolányi Dezső műveiben Kaszinóként megjelenő városi könyvtárat, illetve magának a szabadkai írónak a szobrát is.



Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője - aki maga is számos futóversenyen és félmaratonon vett részt - felhívta a figyelmet arra, hogy Szabadka olyan szecessziós örökséggel rendelkezik, amelyet "vétek nem megmutatni". Hatalmas élmény lesz a város utcáin futni a város lakóinak, de a külföldieknek is - fogalmazott.



Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet a futás jótékony hatásaira, kiemelte ugyanakkor, hogy egy ilyen esemény óriási idegenforgalmi lehetőségeket is hordoz magában. A szervezők reményei szerint a nemzetközi félmaratonra nemcsak a térség országaiból, hanem más európai városokból is érkeznek futók.



A félmaratont Szabadka városnapi rendezvényeinek keretében rendezik meg.