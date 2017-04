Sport

Cselgáncs Eb - Már csak Csernoviczki van versenyben

A csütörtöki nyitónapon érdekelt hat magyar közül már csak a 48 kilogrammos Csernoviczki Éva van versenyben a varsói cselgáncs Európa-bajnokságon. 2017.04.20

A londoni olimpián bronzérmes tatabányai versenyző a 16 között az azeri Aisa Gurbanlival találkozott, és háromszor is vazaarit érően vitte földre indiszponált ellenfelét, így magabiztosan jutott be a negyeddöntőbe. Ott az izraeli Noa Minsker vár rá, akit legyőzött eddigi két összecsapásukon.



Ami a többi magyart illeti, 60 kilogrammban a kecskeméti Szabó Csaba első meccsén vazaarival megverte bolgár ellenfelét, majd kikapott török riválisától, aki második vazaariját leszorítással folytatta, és ipponnal nyert. Súlycsoporttársa, a miskolci Bartha Ákos hosszabbítás után ipponnal alulmaradt egy belga dzsúdóssal szemben, így ő is helyezetlenül zárt.



A nőknél 52 kilóban a tavalyi, kazanyi Eb-n ötödik Pupp Réka egy hatodik percben kapott intéssel verte azeri ellenfelét, ezután viszont a paksi tehetség szintén hosszabbításos mérkőzésen ipponnal kikapott egy román versenyzőtől. Ugyanebben a kategóriában Keliger Bernadett sem jutott messzire, őt egy hazai cselgáncsozó búcsúztatta vazaarival. Az 57 kg-os Siroki Ibolya ipponvereséget szenvedett első meccsén egy grúztól, így ő is befejezte szereplését a lengyel fővárosban.



A 66. Eb-nek a 8000 férőhelyes varsói Torwar Csarnok ad otthont, ahol 42 ország több mint 400 dzsúdósa lép tatamira.