Ökölvívás

Erdei Zsolt: 2024-ben virítani kell

Komoly elismertséget akar szerezni sportágának Erdei Zsolt, a MÖSZ új elnöke, aki szerint a 2020-as olimpián még kevés az esély a kiugró magyar szereplésre, négy évvel később azonban már kötelező lesz érmet szerezni. 2017.04.20 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Az április elsején megválasztott, korábbi amatőr és profi világbajnok bokszoló szerdai sajtóreggelijét azzal kezdte, célja, hogy "brand" legyen az ökölvívás Magyarországon, a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) ennek érdekében szakmai és egyéb téren is megújul. Hangsúlyozta, a szövetség kommunikációját proaktívvá teszik, nagyobb hírverést csapnak a sportágnak, szakmai téren pedig a Kovács László szakmai igazgató által kidolgozott - szavai szerint színvonalas - program alapján már meg is kezdték az eddigi rendszer átalakítást.

A Csötönyi Sándort váltó új elnök a tervek között említette az edzőképzés fejlesztését. Ezzel összefüggésben pozitívumként emelte ki, hogy a Testnevelési Egyetem szakedző képzésére meghirdetett húsz hely már betelt. A magyar trénerek száma nem elégséges meglátása szerint, ugyanakkor a meglévő szakemberekkel szerinte nincsen baj, igaz, elengedhetetlen, hogy folyamatosan képezzék magukat, s haladjanak a korral, mert csak így lesz esély a vezető boksznemzetek nyomába eredni.

Szintén kiemelten kezeli a MÖSZ a sportdiplomáciai tevékenység erősítését, azt, hogy kerüljenek be magyarok a nemzetközi szövetség vérkeringésébe, nem utolsósorban azért, hogy a versenyzők korrekt elbírálásban részesüljenek a versenyeken. Szintén a sportdiplomácia része a nagy versenyek magyarországi rendezése. Erdei szerint mint minden területen, így ebben is lépésről lépésre kell haladni. Ezért elsőként az utánpótlásban gondolkodnak, s szeretnék a jövő évi U22-es Európa-bajnokság rendezését megszerezni.

Erdei Zsolt úgy véli, hogy a szemléletváltásnak és a megújulásnak az eredményei már idén észrevehetők lesznek, a versenyzők eredményességében azonban hosszabb távon várható jelentős előrelépés.

"A 2020-as olimpián kisebb-nagyobb szerencsére is szükségünk lehet az éremhez, ám 2024-ben virítani kell, nincs mese" - hangsúlyozta a MÖSZ első embere. - "A magyar bokszolók eddigi legnagyobb problémája az volt, hogy nem úgy léptek a ringbe, hogy elharapják az ellenfél torkát. Ezen kell változtatnunk."

Balzsay Károly szövetségi kapitány elárulta, hogy április 29-én egy nagy szakmai konferenciát tartanak Tatán, melyen a teljes magyar szakma jelen lesz majd. Ezen az eseményen megvitatják az új szakmai stratégiát, feláll egy szakmai bizottság, amely javaslatokat készít majd az elnökségnek. A szakvezető kiemelte a Kajdi János-program bevezetését, amely háromlépcsős utánpótlás menedzselési rendszert takar, egyesületi, régiós és válogatott szinteken.

Az idei évben júniusban Európa-bajnokságot rendeznek, ahonnan minden kategóriából az első nyolc részvételi jogot szerez az augusztus végén kezdődő világbajnokságra. A legutóbbi, 2015-ös vb-n mindössze két magyar szerepelhetett, Balzsay azt szeretné, ha ennél idén többen léphetnének szorítóba a sportág csúcseseményén.