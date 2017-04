Sport

Torna Eb - Berki Krisztián ismét Európa legjobbja lehet

hirdetés

"Úgy tervezzük, hogy a 6.2-es kiindulópontszámú gyakorlatommal fogok versenyezni, és majd meglátjuk, szükség lesz-e a 6.5-ösre. Esélyeket nem latolgatok, de arra számítok, hogy azokat a gyakorlatokat, amelyeket az edzéseken gyakoroltam, szépen meg tudjam csinálni a versenyen. Az elvárásom ugyanaz, mint az eddigi világkupákon vagy a szerbajnokságon is volt, hogy szépen kivitelezett gyakorlatot tudjak bemutatni" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Berki Krisztián.



Az olimpiai, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász a legutóbbi két kontinensviadalán (2013, 2014) egyaránt ezüstérmes lett, az előző két Európa-bajnokságon - tavalyelőtt és tavaly - pedig nem indult.



Sóvágó Lajos szövetségi kapitány elmondta, Berki dicséretesen szerepelt a hazai mezőnyben, és azt várják tőle, hogy tökéletesen végrehajtja majd a gyakorlatát Kolozsváron is, és "elfoglalja megérdemelt helyét az európai mezőnyben is". Altorjai Sándor csapatvezető tájékoztatása szerint a hétfői pódiumedzésen Berki a 6.2-es kiindulópontszámú gyakorlatát próbálta ki, amely a bíróknál osztatlan sikert aratott.



Mellette Kállai Zoltán is csak lólengésben, míg Kardos Botond és Babos Ádám egyéni összetettben indul az Európa-bajnokságon. Vecsernyés Dávid talajon, korláton és nyújtón, Boncsér Krisztián talajon és nyújtón szerepel, Schweigert Dávid pedig tartalékként utazott.



Sóvági Lajos kifejtette, bizalommal tekint az Európa-bajnokság elé, véleménye szerint "a verseny előtti állapot látszik a fiúkon, mindössze apróbb csiszolnivalók vannak hátra."



A női válogatott keretén módosítani kellett, ugyanis Böczögő Dorinának nem jött helyre gyulladásos sérülése, így helyette Al-Salty Dália indul. Minden csapattag - Jakab Noémi, Al-Salty Dália, Kovács Zsófia és Dévai Boglárka - négy szeren versenyez, ugrásban Dévai és Kovács is esélyes a döntőbe jutásra, emellett Kovács egyéni összetettben is előkelő helyezésre számíthat.



"Mind a négy szeren indulok, tehát összetettben is, ott mindenképp szeretnék döntőzni. A felemáskorlát és az ugrás az erősebb szerem, azokon szeretnék pontos gyakorlatokat bemutatni, illetve finálézni mindkét szeren, és éremközeli helyezéseket is elérni. Jó formában érzem magam" - fogalmazott Kovács Zsófia.



"Úgy gondolom, Kovács Zsófia és Dévai Boglárka abszolút készen áll az Európa-bajnokságra, Jakab Noémi és Al-Salty Dália pedig teljes mértékben tapasztalatszerzésként vesz részt a versenyen. Kovács az egyedüli, aki egyéni összetettben ott lehet Európa legjobbjai között, és reméljük, ez idén valóra is válik" - fogalmazott Draskóczy Imre szövetségi kapitány.



Altorjai Sándor csapatvezető elmondta, optimálisak a körülmények, a magyar küldöttségnek a szállással és a sportcsarnokkal kapcsolatban sem lehet oka panaszra.

A kolozsvári Európa-bajnokság programja:

április 19., szerda:

férfi selejtező 13.00

április 20., csütörtök:

női selejtező 10.00

április 21., péntek:

férfi egyéni összetett 12.00

női egyéni összetett 16.30

április 22., szombat:

szerenkénti döntők - férfi talaj, lólengés, gyűrű, női ugrás, felemáskorlát 13.30

április 23., vasárnap:

szerenkénti döntők - férfi ugrás, korlát, nyújtó, női gerenda, talaj