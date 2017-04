Foci

Dárdai fia bemutatkozott a német U18-as válogatottban

A Hertha edzője korábban azt nyilatkozta, fiára bízza a döntést, hogy a német vagy a magyar válogatottban játszik-e majd, ha eljut odáig. 2017.04.18 08:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Dárdai Pál, a Bundesligában remeklő Hertha BSC vezetőedzője nemrég nevezte legidősebb fiát is az egyik élvonalbeli mérkőzésre. Ifj. Dárdai Pál ugyan végül nem játszott a Mönchengladbach elleni mérkőzésen, hétfőn viszont pályára léphetett a német U18-as válogatottban.

A német tizenévesek 3-0-ra verték Ausztriát egy felkészülési mérkőzésen. Dárdai fia a középpályán kapott bizonyítási lehetőséget; 63 percet játszott, 2-0-ás vezetésnél cserélték be.

Apja korábban azt nyilatkozta, fiára bízza a döntést, hogy a német vagy a magyar válogatottban játszik-e majd."

Az ő döntése lesz. Már ha eljut odáig. Még tizennyolc sincs - könyörgöm, miről beszélünk?! Lehet, hogy tizenkilenc esztendősen már nem is futballozik. Azt kértem tőle, hogy érettségizzen le, aztán menjen egyetemre. Ki tudja, néhány év múlva talán testnevelő tanárként dolgozik, és csak szép emlék lesz számára a Hertha" - nyilatkozta nemrég a Nemzeti Sportnak.