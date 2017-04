Magyarország

Bukhatjuk a vizes-vb-t

hirdetés

Fotó: MTI

Eredménytelen volt a Duna Aréna üzemeltetésére kiírt pályázat a budapesti vizes világbajnokság idejére - írja a Népszava. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. három hétre keresett üzemeltetőt, de nem talált, ha záros határidőn belül nem oldódik meg a helyzet, nem lehet megrendezni a vb-t.

A lap megkérdezte Muszbek Mihály sportközgazdászt, aki azt mondta, öngyilkossággal ér fel egy ilyen feladat elvállalása. Bár a Közbeszerzési Értesítő szerint azért volt érvénytelen a pályázat, mert túl sokat kértek a jelentkezők, szerinte más lehet az ok.

"Azt gondolom, hogy nem volt egyetlen jelentkező sem, és ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen ilyen feladatot senki sem vállal el három hétre, ezen csak bukni lehet - mondta Muszbek a Népszavának. - Én üzemeltettem uszodát, ez rendkívül összetett feladat, amit nem szabad olyanokra bízni, akik korábban nem foglalkoztak ilyesmivel. A takarítástól kezdve a víz vegyszerezéséig szinte minden beletartozik az üzemeltetésbe, én sem vállalnám annak a terhét, hogy 150 tévétársaság előtt kövessek el valami hibát. Azt pedig végképp nem értem, miért most kezdenek el üzemeltetőt keresni, három hónappal a vb előtt."

A közgazdász szerint mindez arra utal, hogy hatalmas lehet a káosz a vizes-vb megrendezése körül. "Ami biztos: üzemeltető nélkül nem tud működni egy uszoda. Feltételezem, az már eldőlt, hogy a világbajnokság után ki üzemelteti a Duna Arénát, ki dönt például arról, hogy melyik úszóiskola, mikor használhatja a vízfelületet. Viszont a világbajnokság egészen más kihívást jelent, amit ezek szerint nem vállalt a későbbi üzemeltető. Ennek azonban nem három hónappal a vb előtt kell kiderülnie, mert most már nem lesz más, mint kapkodás" - fogalmazott Muszbek Mihály.

A 24.hu úgy tudja, hogy eredetileg a Budapesti Gyógyfürdők Zrt-t jelölték ki az üzemeltetési feladatok ellátására, de ők nem vállalták. Ezért bizonyos feladatokat a Bp2017 Zrt. lát el jelenleg - ők írták ki a őrzés-védés pályázatot is -, lényegében szorgalomból, mert ha nem csinálja meg senki, úgy tényleg veszélybe kerül a vb.