Labdarúgás

MLSZ - Három klubot sújtottak pénzbüntetéssel

hirdetés

Az MLSZ honlapján olvasható indoklás szerint a Diósgyőri VTK-nak 200 ezer forintot kell befizetnie, egyrészt mérkőzésrendezési előírás megsértéséért, másrészt azért, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket vittek be a stadionba és használták is a Budapest Honvéd elleni találkozón, valamint szidalmaztak más sportszervezetet és az ellenfelet.



A Vasast és az Újpestet is azért büntették meg, mert drukkerei szidalmaztak más sportszervezetet, előbbinek 50 ezer, utóbbinak 100 ezer forintot kell fizetnie.



A Gyirmót FC játékosa, Bori Gábor két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, mert kiállították a Videoton FC elleni találkozón.