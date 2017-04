Labdarúgás

A Ferencvárosnál továbbra is bíznak Thomas Dollban

Töretlen a bizalom Thomas Dollban, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjében és szakmai stábjában - mondta az FTC elnöke a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján. 2017.04.14 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kubatov Gábor közölte: "Thomas Doll a Ferencváros történetének egyik legsikeresebb edzője. Türelemmel várjuk, hogy ez a mostani sikertelenségi sorozat véget érjen, neki és a csapatnak, valamint nekünk is sok tennivalónk van".



"Ez egy bajtársias közösség, amikor Thomas Dollnak ment a szekér, akkor mindenki ölelgette, most viszont, amikor nem megy olyan jól, mindenki azt várja, hogy küldjük el. Nem lehet egy munkát így lefolytatni, hiszen ha így tennénk, akkor mit gondolna a következő edző. Lehet, ez a magyar sportban szokatlan, de ott van például Anglia" - mondta Kubatov Gábor. Az FTC elnöke hozzátette, hogy a német tréner munkájának is köszönhetően a klub az elmúlt időszakban 2,5 milliárd forintos bevételre tett szert játékoseladásból.



Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója elmondta, természetesen mindkét fronton a címvédés volt a célkitűzés, és ameddig a csapatnak akár egyetlen százalék esélye is van megnyerni a bajnokságot, addig ő bízik a sikerben. (A címvédő zöld-fehérek hátránya kilenc pont a listavezető Videoton mögött.) Kifejtette, a Magyar Kupában hatalmas lehetőség előtt állnak, mivel először nyerhetik meg sorozatban háromszor a trófeát. A legjobb négy között a harmadosztályú Budafokkal játszanak.



Orosz Pál röviden beszélt a klub és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) között kialakult feszült viszonyról is. Azt mondta, hogy hosszú távon mindkét félnek ugyanaz az érdeke, de sajnos ezek az utak jelenleg még néha "keresztezik egymást."



A Ferencváros levélben kérte az MLSZ-t arra, hogy kezdjenek tárgyalásokat a fennálló problémák megoldására - tájékoztatott a klub.



A játékosok közül Gera Zoltán jövője került szóba, a veterán középpályásnak az idény végén lejár a szerződése, de már jelezte, hogy szívesen vállalna még egy évet. Kubatov Gábor szerint erre a klub is nyitott, sőt később hosszabb távon, más beosztásban is számolna a közönségkedvenccel.



Kubatov Gábor beszélt azokról a szurkolókról is, akik a stadionon kívül buzdítják csak az együttest. Elismerte, hogy találkozott a drukkerekkel, a felek azonban egy "korrekt beszélgetés" után megegyeztek abban, hogy nem adnak ki információkat. Hozzátette, természetesen törekednek a megállapodásra, de kell még rajta dolgozni.



Az FTC elnöke megemlítette az egyesület népligeti sportfejlesztését is (Fradiváros). Elmondta, hogy a pénz rendelkezésükre áll, jelenleg az előkészítés folyik, és bízik benne, hogy ősszel megkezdődik a munka.