Csányi Sándor bekerült a FIFA tanácsába

Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökét beválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) tanácsába az európai szövetség (UEFA) Helsinkiben zajló kongresszusán.

Fotó: UEFA

A FIFA vezérkarának Szepesi György 1994-es visszavonulása óta nem volt magyar tagja.



A magyar sportvezető mellett Kosztakisz Kucokumnisz ciprusi futballelnököt és Dejan Savicevicet, a montenegrói szövetség vezetőjét, illetve Reinhard Grindelt, a német elnököt delegálta az UEFA - egyhangúlag - a tanácsba, melyben így hét európai képviselő lesz.



Az MLSZ-t vezető Csányi Sándort - aki az UEFA végrehajtó bizottságának a tagja - négy évre választották be a FIFA vezető testületébe. Szintén négy évre kapott megbízást Kucokumnisz és Savicevic, míg Grindel mandátuma két évre szól - ő az eltiltott Wolfgang Niersbach hátralévő két évét tölti ki.



Az UEFA nyolc személyt delegálhat négy évre a FIFA tanácsába, kétévente választják meg a tagok felét. Jelenleg azért van csak hét európai tagja testületnek, mert a szigorú szabályok miatt több jelölt is visszalépett még a szavazás előtt: az izlandi Geir Thorsteinsson elveszítette elnöki tisztségét hazája szövetségében, így nem volt delegálható, míg az orosz Vitalij Mutko miniszterelnök-helyettesként a politikai semlegesség elvének nem felel meg.



A nyolcadik európai hely betöltéséről az UEFA szeptemberi rendkívüli kongresszusán dönt majd.



A FIFA 2016-os konferenciáján a reformprogram részeként jelentette be, hogy megszűnik a végrehajtó bizottság, amelynek helyét a korlátozott döntéshozó jogkörrel rendelkező FIFA-tanács veszi át. A 37 főből álló új testület napi rendszerességgel segíti majd az általános titkárság munkáját, és egyeztet azzal a szintén új - kormányzóbizottság nevű - testülettel, amelynek legtöbb tagja nem a labdarúgás világából kerül ki. A tanács a felelőse a FIFA teljes stratégiai vezetésének, míg az úgynevezett általános titkárság felügyeli a működési és üzleti tevékenységeket, amelyek a stratégia hatékony végrehajtásához szükségesek.



Az UEFA-kongresszus Navracsics Tibor felszólalásával kezdődött, aki az Európa Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosaként Aleksander Ceferin UEFA-elnök meghívására vesz részt az eseményen. A politikus beszédében kiemelte, a labdarúgás mindig is fontos eszköz volt a tömegsport népszerűsítésében, az integrációban, a rasszizmus elleni harcban, és a fair play, valamint a szolidaritás eszméjének terjesztésével segített egymáshoz közelebb hozni az embereket. Hozzátette, bízik abban, hogy az UEFA és az Európai Unió közötti jó kapcsolat a továbbiakban is megmarad.