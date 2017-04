Foci

Dárdai: az álmaimat élem Berlinben

Hosszú interjút közölt Dárdai Pállal, a Hertha BSC vezetőedzőjével a Kicker című német lap, ebben többek között arról beszélt a magyar futballszakember, hogy mennyire jól érzi magát Berlinben.

Az interjúban, amelyből a bz-berlin.de című internetes oldal közölt részleteket, a 41 éves Dárdai úgy fogalmazott: az álmait éli a német fővárosban.

"A munkahelyem 2500 méterre van az otthonomtól. Egy remek városban élek, és 20 éve a Herthához tartozom. A klub számomra több mint egy munkaadó. Helyes irányba tartunk. Az emberek újra pozitívan beszélnek a Hertha BSC-ről, s ez sokat jelent nekem" - mondta.

Szóba került legidősebb fia is, aki hamarosan nagykorú lesz. "Palkónak magyar és német útleve is van, fontos volt számára, hogy így legyen. Így nemcsak a német szövetség tanfolyamain vehet részt, hanem akár pályára léphet a német korosztályos válogatottban is. Eddig ezt nem tehette volna" - árulta el a magyar tréner.

Hozzátette: fiainak megmutatta a hazáját, Magyarországot, ismerik az ország történetét.

"Palkó három hét múlva 18 éves lesz. Ha mindkét szövetség megkeresi, neki kell döntenie" - mondta Dárdai Pál.

A vezetőedző általában melegítőben vezényli csapatát a meccseken, erről annyit mondott, hogy "munkás vagyok, nem álmodozó".

"Majd 50 körül a szekrénybe kerül a tréningruha, akkor már egy elegánsabb öltözék passzol majd az oldalvonalhoz" - tette hozzá.

A Hertha BSC jelenleg az ötödik helyen áll a Bundesligában.