Mémek

Ronaldo fura szobra beindította a mémgyárat

hirdetés

A napokban adták át Cristiano Ronaldo szobrát a focistáról elnevezett funchali repülőtéren. Az alkotás nyomokban sem hasonlít a portugál válogatott büszkeségére, a mémgyárosok fantáziáját viszont igencsak beindította. Lássuk az internetes népművészet legfrissebb gyöngyszemeit!

Fotó: AFP





New horror movie trope: Ronaldo's bronze face. pic.twitter.com/MKrumgHdLv - The Football Ramble (@FootballRamble) 2017. március 29.

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUY - keewa (@keewa) 2017. március 29.

That new Ronaldo statue is amazing. Incredible likeness. pic.twitter.com/lXLPsfQnvH — John Sheehan (@johnsportraits) 2017. március 29.

Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUm — Bleacher Report UK (@br_uk) 2017. március 29.

all the content is bad besides this pic.twitter.com/ZUA5bzqpQ4 — Gideon Resnick (@GideonResnick) 2017. március 29.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/240RxSvqAt — GeniusFootball (@GeniusFootball) 2017. március 30.

Don't know what all the fuss is about #RonaldoBust pic.twitter.com/sm4EAKYg9w — Mark Smith (@smoggy_smithy) 2017. március 30.