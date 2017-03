Fejlesztés

A Karolina úton lesz az OSEI végleges helye

A kormány döntése szerint az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI), vagyis a Sportkórház véglegesen a budapesti Karolina úton működik majd - hangzott el a Magyarországi sportegészségügy jelene és jövője című szakmai fórumot követő szerdai sajtótájékoztatón.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a Karolina úti ingatlan felújítására és fejlesztésére 10 milliárd forintot különít majd el 2019-ig a kormány. Szavai szerint mindenki egyetért abban, hogy a magyar sportolók számára világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítanani, és ehhez magasan képzett egészségügyi személyzetre van szükség.



Hangsúlyozta, a kormány ezért döntött úgy, hogy az önálló sportegészségügyi intézetet egy új, a magyar sporthoz és sportegészségügyhöz méltó helyre költözteti, ahol a felújításokat és a fejlesztéseket követően modern körülmények és szakmai feltételek között láthatja majd el feladatait.



"Kiemelt jelentőségű projektről van szó, a feladatra külön miniszteri biztost nevezett ki a kormány Berkes István professzor személyében, illetve jelentős forrásokat fog elkülöníteni a jövőben" - közölte Szabó Tünde.



A sportszakmai oldalról a fejlesztéseket többek között azzal magyarázta, hogy a magyar lakosságban jelentősen, 15 százalékra növekedett a rendszeresen sportolók aránya. Megemlítette, hogy a 16 kiemelt sportág esetében megközelítőleg 66 százalékos növekedés történt a versenyengedéllyel rendelkező sportolók létszámában az utánpótlással együtt. Hasonló a növekedés aránya a húsz felzárkóztatási sportág esetében is, míg az öt látvány-csapatsportágnál mindez eléri a 72 százalékot.

Az államtitkár ismertette, hogy 81 nemzetközi sporteseménynek ad otthont idén Magyarország. Amellett, hogy a fiatal magyar sportolóknak ez lehetőséget jelent színvonalas mezőnyben szerepelni, fontos, hogy a versenyek alatt világszínvonalú sportegészségügyi ellátást kapjanak.



"Alapvető cél egy új, jól felszerelt központi sportegészségügyi intézmény, amely tovább működteti az országos sportegészségügyi hálózatot, a válogatott kereteket ellátó szolgálatot, az olimpiai rendelőt és a 24 órás telefonközpontot" - részletezte Szabó Tünde.



Mint kifejtette, az új OSEI fekvő- és járóbeteg ellátásával, teljesítménydiagnosztikai osztályával magas színvonalon lesz képes biztosítani a sportolók egészségét, és azt, hogy sérüléseik, betegségeik esetén a lehető legmodernebb ellátást kaphassák.



A sajtóeseményen Berkes István, az OSEI elhelyezésével összefüggő feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos elárulta, hogy a Sportkórház költözése már múlt hétfőn megkezdődött, az első ütemben az adminisztrációs részleg, a másodikban a járóbeteg szakrendelések költöznek az eddigi - a Testnevelési Egyetem melletti - székhelyről.



A járóbeteg szakrendelés költözése a jövő héten kezdődik, az utolsó, harmadik ütemben pedig a fekvőbeteg részlegek kerülnek át a Karolina útra. A cél, hogy a költözés június végéig lezáruljon.



Berkes István hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban is fontos szempont az ellátás zavartalan biztosítása. Megjegyezte, a sportolók időben tudni fognak a változásokról.



Az ortopéd sportorvos, egyetemi tanár kitért arra, hogy eredetileg is felvetődött lehetőségként, hogy a Karolina út nem csupán ideiglenes otthona lesz a Sportkórháznak. A döntésnél figyelembe vették, hogy üresen álló, minden igényt kielégítő épület nem áll rendelkezésre, egy zöldmezős beruházás pedig nagyon elhúzódhatna.



Szavai szerint a Karolina úton egy tömbépület áll rendelkezésre, amelynek az alapterülete nagyobb, mint a Sportkórház eddigi, többpavilonos épületegyüttese összesen.



"A felújítások és a fejlesztések után megfelelő helyszíne lesz az intézménynek. Mindezek mellett szintén a Karolina út mellett szólt érvként a Testnevelési Egyetem és a Szent Imre Kórház közelsége" - tette hozzá Berkes.



A tavaly nyáron kinevezett miniszteri biztos - aki korábban a Sportkórház igazgatója volt - úgy látja, történelmi lehetőséget kapott a sportegészségügy, hogy egy új, modern rendszert hozzanak létre, a Sportkórháznak pedig ebben a rendszerben központi szerepe lesz - mint mondta, az agyának és a szívének kell lennie -, de fontos, hogy helyben is elérhető legyen a színvonalas sportegészségügyi ellátás.

Berkes István elmondta még, hogy az egyeztetéseken a problémákról is szó esett. Külön említette a humánerőforrás kérdését, mert az utóbbi években jelentősen növekedett a sportolók száma, a 140 fős sportorvosi létszám viszont ehhez némileg szűkös. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már nincs olyan orvosi képzést végző egyetem, amelynek ne lenne sporttal foglalkozó tanszéke vagy tanszékcsoportja, és az adatok alapján ezek rendkívül népszerűek.