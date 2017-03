Kézilabda

Tomori is szerződést hosszabbított Győrben

Tomori Zsuzsanna, Korsós Dorina és Lakatos Rita mellett öt fiatal tehetséggel hosszabbított szerződést a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. 2017.03.29 13:31 MTI

A Bajnokok Ligája-negyeddöntős klub szerdai tájékoztatása szerint a 2017/2018-as szezonra kialakított húszfős keret Tomorival lett teljes. A 149-szeres válogatott játékos hosszú sérülést követően tért vissza januárban.



"Tomori Zsuzsanna megmutatta számunkra, hogy a csapat céljai elérésben nagy feladatokat képes végrehajtani. Korábbi döntésünket átgondolva úgy határoztunk, hogy egyéves szerződést kötünk vele, amit örömmel el is fogadott" - jelentette be Bartha Csaba klubelnök.



"Nagyon örülök, hogy sikerült megegyeznünk. Nehéz időszakot sikerült lezárnom, és tudom, hogy Győrben a legmagasabb célokért lehet küzdeni" - fejtette ki a 29 éves átlövő.



A 22 esztendősen már kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, négyszeres magyar bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes Korsós Dorina hároméves megállapodást írt alá, míg a 17 éves Lakatos Rita öt évre kötelezte el magát. Egyelőre mindkét - sérülésből visszatérő - játékos kölcsönben folytatja pályafutását, Lakatos Vácon, Korsós pedig a német Metzingenben.



Az NB I listavezetője Afentáler Sára, Binó Boglárka, Pál Tamara, Szilovics Fanni és Varga Emőke személyében öt utánpótlás válogatottal is profi szerződést kötött.



A Győri Audi ETO KC kerete a 2017/2018-as szezonra:

Afentáler Sára, Eduarda Amorim, Bino Boglárka, Bódi Bernadett, Yvette Broch, Asma Elghaoui, Görbicz Anita, Kari Aalvik Grimsbö, Cornelia Groot, Anne Mette Hansen, Hársfalvi Júlia, Kiss Éva, Jana Knedlikova, Nora Mörk, Stine Bredal Oftedal, Pál Tamara, Puhalák Szidónia, Szilovics Fanni, Tomori Zsuzsanna, Varga Emőke