Háromgólos vereség Lisszabonban

Bernd Storck szövetségi kapitány csapatának nagyon megcsappant a kijutási esélye a 2018-as, oroszországi vb-re, mert a pótselejtezőt érő második helyen álló riválisa ötpontos előnyre tett szert, míg a csoportelső Svájc öt fordulót követően továbbra is százszázalékos.



A magyarok a mostani kudarccal továbbra is nyeretlenek Portugália ellen, négy döntetlen mellett ez volt a nyolcadik vereségük, ráadásul sorozatban harmadszor kaptak ki 3-0-ra Portugáliában, ahol 1956 óta gólt sem szereztek.



A magyar válogatott legközelebb június 5-én Oroszországot fogadja barátságos mérkőzésen, majd négy nappal később Andorra vendége lesz vb-selejtezőn.



Vb-selejtező, B csoport, 5. forduló:

Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)

Lisszabon, Estádio da Luz, 57 816 néző, v.: Szymon Marciniak (lengyel) gólszerzők: Silva (32.), Ronaldo (38., 65.) sárga lap: Dzsudzsák (61.), Gera (76.), Kádár (83.)



Portugália: Rui Patrício - Cérdic, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro - Joao Mário (Joao Moutinho, 83.), William Carvalho, André Gomes (Pizzi, 86.) - Ricardo Quaresma, André Silva (Bernardo Silva, 67.), Cristiano Ronaldo



Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Kádár Tamás, Vinícius Paulo, Lang Ádám (Lovrencsics Gergő, a szünetben), Korhut Mihály - Dzsudzsák Balázs, Nagy Ádám, Gera Zoltán (Pintér Ádám, 86.), Gyurcsó Ádám (Kalmár Zsolt, 69.) - Szalai Ádám



I. félidő:

32. perc: Ronaldo indította a tizenhatos bal oldalán Guerreirót, aki a magyar védők mögött tökéletesen passzolt középre, a hosszú oldalon érkező André Silvának öt méterről könnyű dolga volt, csak a kapuba kellett passzolnia (1-0). 38. perc: Gomes készítette le a labdát lövésre Ronaldónak, aki 17 méterről nem hibázta el a jobb alsó sarkot (2-0).

II. félidő:

65. perc: A tizenhatos előterében bal oldalról végezhetett el szabadrúgást Ronaldo, aki hajszálpontosan kilőtte a bal alsó sarkot (3-0).



Jó hangulat uralkodott a Fény Stadionjában a mérkőzés előtt, a hazai drukkerek kifeszítettek egy 12-es számú portugál mezt, míg a magyar szurkolók "Fehér Miklós, sosem feledünk" drapéria mögött bíztatták kedvenceiket.



A találkozó óvatos futballal kezdődött, egyik csapat sem esett neki a másiknak. Ha már a pályán látottak nem szórakoztatták a publikumot, akkor az mexikói hullámzással szórakoztatta saját magát. Az első negyedóra egyetlen izgalmas szituációja az volt, amikor Cristiano Ronaldo 24 méterről szabadrúgáshoz készülődhetett, de lövése a sorfalról szögletre vágódott.



Később sem fokozódott az iram, a portugálok technikai fölénye mindössze abban nyilvánult meg, hogy játékosai kevesebb hibával járatták a labdát. Az első komoly lehetőségre a félidő derekáig kellett várni, amikor a Real Madrid aranylabdás támadója öt méterről fejelhetett, de egy méterrel eltévesztette a jobb sarkot. A magyarok továbbra sem tudták befejezni akcióikat, míg a portugálok következő alkalommal már nem hibáztak: Guerreiro bal oldali beadásáról a teljes magyar védelem lemaradt, így André Silvának könnyű dolga volt.



Bernd Storck csapatát érezhetően megfogta a bekapott találat, még kevesebb ideig tudta megtartani a labdát, ráadásul Cristiano Ronaldo is megmutatta klasszisát, amikor 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A szünetig hátralévő időben sok dolga volt a magyar védelemnek, s bár akadtak hibái, megúszta újabb gól nélkül, de az Európa-bajnok így is megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe.



A folytatásban az első pillanattól érezhető volt, hogy a hazaiak már nem erőltetik annyira a támadásokat. A magyar akciók is valamelyest bátrabbak voltak, de komoly helyzet így sem alakult ki Rui Patrício kapuja előtt. A szórványos portugál megindulások viszont továbbra is góllal kecsegtettek, de mind a magyar védelem, mind Gulácsi magabiztos volt ebben a periódusban.

A fokozatosan ismét egyre nagyobb fölényben futballozó portugálok Ronaldo szabadrúgásból szerzett góljával tették magabiztossá sikerüket. A Real sztárja a két csapat 3-3-ra végződött Eb-csoportmeccsén is duplázott. Ezt követően nem maradt nyitott kérdés, mindkét gárda a hármas sípszót várta, bár a hazaiaknak akadt még egy-két - kihasználatlanul maradt - lehetőségük. Persze küzdelem volt a pályán, de alapvetően érezhető volt, hogy formalitás a mérkőzés hátralévő része, mert a magyar válogatott a 90 perc során egyáltalán nem jelentett veszélyt a portugál kapura.



Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: "Csalódottak vagyunk, de fontos látni, hogy elsősorban a pálya utolsó harmadában nem tudtunk jól játszani, azaz nem jutottunk el a befejezésekig. A második félidőt jól kezdtük, később viszont ismét láthattuk a különbséget a két gárda között, a portugálok magasabb szintet képviselnek. Tanulni kell ebből a meccsből".



Fernando Santos, a portugál válogatott szövetségi kapitánya: "Mindig okoz meglepetést, ha az ellenfél más felállásban lép pályára, de úgy érzem, jól reagáltunk. Eleinte gondunk volt a középpályán, a széleken nem találtuk a területet, de ezt sikerült áthidalni. A rövid időn belül szerzett két gól jelentősen megkönnyítette a dolgunkat. A második félidőben ismét hadrendet váltottak a magyarok, az elején ehhez megint alkalmazkodnunk kellett, amikor ez sikerült, a harmadik találat mindent eldöntött."