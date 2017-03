Hajrá Magyarország!

Ilyet még nem látott: 1500 magyar vonult a meccsre

Mintegy 1500 vendégszurkoló együtt indult a lisszaboni Fény Stadionjába, ahol az Európa-bajnok Portugália lesz a magyar futballválogatott ellenfele világbajnoki selejtező-mérkőzésen.



A magyar drukkerek békésen gyülekeztek helyi idő szerint 16 órától, majd 17 óra után néhány perccel egy kifeszített Magyarország feliratú drapéria mögött indultak a Benfica arénájába, amely mintegy három kilométerre volt a kiindulási ponttól.



A magyarok néhány pirotechnikai eszközt is begyújtottak, illetve Lengyelországot is éltették a vonulás során.



A gyülekezőponton olyan ismert sportoló is feltűnt, mint Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakos, aki Londonban Kökény Rolanddal lett aranyérmes 1000 méteren. Az UTE 30 éves versenyzője társaival együtt keddig éppen Portugáliában edzőtáborozik. Mint mondta, sportolóként pontosan tudja, mit jelent a szurkolók biztatása, így teljesen természetes, hogy kilátogatnak a találkozóra.