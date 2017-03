Portugál-magyar

Santos: becsülnünk kell az ellenfelet

A védő Bruno Alves és Fernando Santos szövetségi kapitány is nehéz mérkőzésre számít a portugál labdarúgó-válogatott részéről a magyarok elleni szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen. 2017.03.24 14:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szakvezető arra viszont felhívta a figyelmet, hogy más volt a franciaországi Európa-bajnokságon játszott csoportmeccs, mert "a magyarok ott nem voltak rászorulva a győzelemre", így felszabadultan futballozhattak. Most viszont ez nem így lesz, mert mindkét válogatott csak győzelemmel tudja fenntartani kijutási reményeit - tette hozzá.



"A célunk, hogy mi kontrolláljuk a meccset, akkor el fogjuk érni a céljainkat. Előreláthatólag kontrákra játszik a magyar csapat, amiben nagyon veszélyes is, de szereti sokat birtokolni a labdát, illetve nagyon aktív a középpályás sora" - mondta a 62 éves tréner, aki elárulta, megmutatta játékosainak, hogy miben teljesítettek gyengébben a 3-3-ra végződött lyoni találkozón.



Fernando Santos kifejtette, egyik válogatott sem változott sokat a kontinensviadalhoz képest. A portugál esetében mosolyogva hozzátette, hogy azóta Európa-bajnoknak hívják a csapatot, de ettől szerinte nincs nagyobb nyomás az együttesen, mert a riválisok korábban is tisztelték Portugáliát.

Fernando Santos, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (MTI/Illyés Tibor)

"Nemcsak az Eb-meccset elemeztük, hanem a magyarok azóta lejátszott négy vb-selejtezőjét is, különös figyelemmel a svájciak elleni találkozót, amelyen a magyarok nem érdemeltek vereséget, mert jobban játszottak. Éppen ezért szerényen kell pályára lépnünk. Fontos volt, hogy a játékosaim megértsék, becsülniük kell az ellenfelet" - jelentette ki Fernando Santos, aki nem akart kiemelni senkit a magyarok közül, mert mint mondta, bár ismeri egyenként is őket, de egyes játékosoknál sokkal fontosabb, hogy csapatként jók.



Az Európa-bajnok szövetségi kapitánya szerint telt ház lesz a Benfica stadionjában, ami sokat segíthet csapatának. Nani hiányzásával kapcsolatban megjegyezte, ő nem problémákat keres, hanem megoldásokat, korábban is hiányzott már, s akkor is sikerült megoldani a helyzetet.

Bruno Alves, a portugál labdarúgó válogatott játékosa (MTI/Illyés Tibor)

"Hiába számítunk nehéz meccsre egy erős rivális ellen, nyernünk kell, hogy céljainkat elérhessük. A jó védekezés lesz az alap, mert a csapatunk gólerős, az Eb-n háromszor is betaláltunk a magyaroknak" - mondta Bruno Alves, a Cagliari védője.



Az ellenfélről úgy vélekedett a 35 éves futballista, hogy hasonlóképpen fog játszani, mint az Eb-n, azaz jó védekezés jellemzi, amelyből gyors ellentámadásokkal próbál veszélyeztetni. Szerinte csapatként erős a magyar, amely nem lett erősebb az Eb óta, inkább ugyanazt a színvonalat képviseli.



"Valamennyien hozzá vagyunk szokva, hogy nehéz meccseket játszunk, így a nyomással nem lehet probléma. Intenzív találkozóra számítok, mert a magyaroknak is ugyanaz a céljuk, számukra is csak a győzelem jó" - mondta Bruno Alves.



Bernd Storck szövetségi kapitány csapata szombaton 20.45-től a Benfica stadionjában találkozik Portugáliával, amelyet győzelem esetén megelőzne, így "féltávnál" a pótselejtezőt érő második helyen állhatna. Ugyanakkor vereség esetén ötpontos hátrányba kerülne aktuális riválisával szemben, azaz távolodna a 2018-as, oroszországi világbajnokságtól. A csoportot Svájc vezeti százszázalékos teljesítménnyel.