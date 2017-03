Labdarúgás

Portugál-magyar - Vinícius gyorsan beilleszkedett

"Könnyű és jó döntés volt" - mondta a magyar állampolgárság megszerzéséről a Videoton FC brazil születésű védője. "Nagyon jól érzem magam a válogatottnál, a játékosok azonnal befogadtak és mindent megtettek, hogy könnyedén beilleszkedjek".

A nemzeti együttes soron következő mérkőzéséről, az Európa-bajnok portugálok elleni, szombati világbajnoki selejtezőről úgy vélekedett, hogy nagyon nehéz feladat vár a csapatra Lisszabonban, de fizikálisan és mentálisan is készen állnak a játékosok és személy szerint ő is. Hozzátette: a szakmai stáb megfelelő tervvel készült a találkozóra, azt azonban mindenkinek százszázalékosan kell végrehajtania ahhoz, hogy bravúrt sikerüljön végrehajtani.

Elárulta, nagyon fontos nap lesz az életében a szombati, így családja is elutazott a portugál fővárosba, hogy a helyszínen tekintse meg esetleges válogatottbeli debütálását.

Bernd Storck szövetségi kapitány csapata szombaton 20.45-től a Benfica stadionjában mérkőzik Portugáliával, amelyet győzelem esetén megelőzne, így "féltávnál" a pótselejtezőt érő második helyen állna. Ugyanakkor vereség esetén ötpontos hátrányba kerülne aktuális ellenfelével szemben, azaz messze kerülne a 2018-as, oroszországi világbajnokságtól. A csoportot Svájc vezeti százszázalékos teljesítménnyel.