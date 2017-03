Gyász

Újabb szörnyű tragédia történt Michael Schumacher családjában

Újabb szörnyű tragédia történt Michael Schumacher családjában: a hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta nagybátyja elvesztette a harcot a rákkal szemben, és február 26-án, 65 éves korában elhunyt. A hírt a férfi felesége jelentette be a Facebookon.

Michael és nagybátyja nagyon szoros kapcsolatban álltak egymással. Karl-Heinz és felesége sokáig ápolták a versenyző súlyos beteg édesanyját, akire 2003-ban eszméletlenül találtak rá a lakásában. Az asszony belső vérzések miatt lett rosszul, és nem sokkal később meg is halt.

Karl-Heiz Schumacher gyógyulásáért mindent megtett a családja. Egy drága magánklinikán ápolták, és a rehabilitáció után gyógyultnak is nyilvánították. 2016-ban jött az újabb sokk: visszatért a rák, már áttétekkel. Ehhez a küzdelemhez már nem volt ereje a szeretett nagybácsinak, ráadásul 2016 májusában az édesanyja, Ralf és Michael nagymamája is meghalt.