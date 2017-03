Korpásodik

Hosszú Katinka 60 millióért lett a vizes vb reklámarca

Fotó: AFP

Ahogy arról tegnap több médium is beszámolt, Hosszú Katinka hosszas huzavona után mégis vállalta, hogy a 2017-es budapesti vizes világbajnokság egyik reklámarca lesz. A dolog már csak azért is meglepő, mert az úszónő tavaly a kamerák előtt tépte össze azt a 12 millió forintos szerződést, amelyet Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) korábbi elnöke ajánlott neki.

A Bors szerint az olimpiai bajnok úszósztárnak nyomós oka volt, hogy mégis vállalja a reklámszereplést: a vb szervezőbizottsága hatvan millió forintot fizet neki azért, hogy népszerűsítse az eseményt.

A bulvárlap úgy tudja, hogy Hosszú ugyanekkora összeget próbál meg kialkudni edző-férjének, Shane Tusupnak is. "Az összegről a legmagasabb, miniszteri szinten döntöttek" - írják.

A Bors Gyárfást is megkérdezte arról, hogy mit Gondol Hosszú kampányszerepléséről. "Örülök" - kommentálta szűkszavúan a hírt a MÚSZ volt elnöke.